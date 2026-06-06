Selección de Qatar: historia, gol más rápido y calendario en el Mundial 2026

La Federación Qatarí de Futbol (QFA) se fundó en 1960 y en 1995 fue sede del Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA (ahora Copa Mundial sub-20). El compromiso de este país con el futbol llevó a la creación de la Academia Aspire en 2004 para formar talentos locales e incorporar la ciencia del deporte en el desarrollo de jugadores.

La historia de Qatar en los Mundiales es, hasta ahora, breve pero intensa. Su debut se dio en 2022, no por méritos deportivos en eliminatorias, sino por su condición de país anfitrión. A pesar de haber llegado como los flamantes campeones de la Copa Asiática 2019, la presión del escenario mundialista pesó más que la preparación de años en la Academia Aspire.

La selección de Qatar se convirtió en el primer anfitrión en perder el partido inaugural en un Mundial Reuters

En su torneo, Qatar impuso un récord que nadie quería: se convirtió en el primer anfitrión en perder el partido inaugural (0-2 vs. Ecuador) y en el peor anfitrión estadístico de la historia al irse con cero puntos. Sin embargo, el momento que quedó grabado en la memoria de su afición fue el cabezazo de Mohammed Muntari contra Senegal, el primer y único gol de Qatar en una Copa del Mundo hasta la fecha.

Hoy, la realidad es distinta. Tras coronarse bicampeones de Asia en 2024, Qatar llega al Mundial de 2026 por la puerta grande, habiendo superado las eliminatorias asiáticas con autoridad. Qatar recurrió a Lopetegui en 2025 después de que en la tercera ronda de clasificación al Mundial 2026 esta selección no consiguiera su boleto a la cita norteamericana. Bajo su dirección, los Maroons aprovecharon al máximo la ventaja de jugar en casa para encabezar su grupo en la cuarta ronda del repechaje.

La selección de Qatar espera conseguir su primera victoria en un Mundial Reuters

Ya no son el equipo invitado; son una potencia regional que viaja a Norteamérica con el objetivo de borrar la imagen de 2022 y conseguir, por fin, su primera victoria en la máxima fiesta del futbol.

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE QATAR:

- Participaciones totales: 1 (Qatar 2022).

- Mejor posición histórica: Fase de Grupos / Puesto 32 (2022).

- Mejor posición (Era Moderna): Fase de Grupos (2022).

- Récord histórico (Partidos): 3 PJ | 0 PG | 0 PE | 3 PP.

- Goles: 1 a favor | 7 en contra.

- Máximo goleador en Mundiales: Mohammed Muntari (1 gol).

- Jugador con más partidos: Hassan Al-Haydos, Akram Afif y Almoez Ali (3 partidos cada uno).

- Gol más rápido: Mohammed Muntari (Minuto 78 vs. Senegal, 2022).

- Racha de clasificaciones: 1 (2022). Nota: Clasificó a 2026 por eliminatoria.

- Confederación: AFC (Asia).

DATO CURIOSO DE LA SELECCIÓN DE QATAR:

Adiós a los árboles: Qatar es uno de los pocos países del mundo donde no existen bosques naturales. Prácticamente cada árbol que viste en las transmisiones cerca de los estadios fue importado o plantado específicamente para el evento y es mantenido con sistemas de riego artificial

Pronostico: Qatar aspira a rascar un segundo o tercer puesto en el Grupo B que le dé el boleto a los dieciseisavos de final. Su camino podría terminar en esa ronda.

FIGURA: ALMOEZ ALI.

Ali nació en Sudán, pero es el rostro del futbol catarí. Desde su debut con la Selección en 2016, ha sido fundamental en el ascenso del equipo en el continente. Su mayor logro fue la AFC Asian Cup 2919, en la que batió el récord de anotaciones con nueve goles y ayudó a los Maroons a obtener su primer título continental.

DT: JULEN LOPETEGUI

El técnico vasco entrenó a la sub-19 y sub-21 de España, con quienes ganó la UEFA Europa League; luego tomó las riendas del Oporto y después fue nombrado entrenador de España. La presión y las jugadas a balón parado son los elementos más importantes de Lopetegui.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE QATAR EN EL MUNDIAL 2026:

- QATAR VS SUIZA 13 DE JUNIO - 13:00 HRS

- CANADÁ VS QATAR 18 DE JUNIO - 16:00 HRS

- BOSNIA Y HERZEGOVINA VS QATAR 24 DE JUNIO - 13:00 HRS