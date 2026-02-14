San Luis lo puso caro, lo retuvo y João Pedro festejó quedándose con gol ante Querétaro

El Atlético de San Luis decidió no vender. Subió el precio, cerró la puerta y se quedó con su delantero. João Pedro respondió como mejor podía hacerlo: marcando.

Los potosinos derrotaron 3-0 a Querétaro en el Estadio Alfonso Lastras, con un gol del brasileño que tuvo sabor a reafirmación tras el cierre de mercado que casi lo lleva a Cruz Azul.

Durante semanas, Cruz Azul insistió. Negoció. Preguntó. Pero San Luis jugó fuerte: renovó al atacante, mejoró su salario y elevó su cláusula. El mensaje fue claro: si lo querían, tendrían que pagarlo caro. No hubo acuerdo. El delantero se quedó. Y celebró.

El encuentro tuvo un momento inesperado al minuto 20. Lucas Esteves, quien arrancó como titular, se sentó sobre el césped tras presentar problemas respiratorios, mareos y náuseas.

A una temperatura cercana a los 27 grados, inicialmente se habló de un posible golpe de calor, pero esa versión fue descartada minutos después. El defensor brasileño recibió atención médica en el campo y abandonó el partido por su propio pie rumbo a vestidores, cediendo su lugar a Benjamín Galdames.

Superado el susto, San Luis encontró claridad al 39’. Centro desde la izquierda y cabezazo de João Pedro dentro del área para el 1-0.

El festejo tuvo mensaje. Sin exageraciones, pero con determinación. El atacante que fue protagonista del mercado abrió el marcador en casa, ante su gente.

En el complemento, Jesús Medina amplió la ventaja al minuto 50 con disparo raso tras asistencia de Santiago Muñóz. Querétaro intentó reaccionar con remates de media distancia, pero el arquero Andrés Sánchez sostuvo el cero.

La sentencia llegó al 82’, cuando Miguel García, recién ingresado, definió dentro del área para el 3-0 definitivo.

Con el triunfo, el Atlético de San Luis suma 7 puntos y se mete de nuevo en la conversación por el top 10. Pero más allá de la tabla, el mensaje fue claro.

San Luis lo puso caro, San Luis lo retuvo y João Pedro celebró quedarse como mejor sabe: marcando.