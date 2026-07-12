''Cata' Domínguez anuncia su retiro del futbol: "Ya tome la decisión" 

Tras una larga trayectoria en el futbol mexicano, el experimentado defensor Julio César Domínguez ha concluido su etapa con el equipo potosino sin una renovación, por lo que ya tomó una decisión sobre su futuro en el deporte.

A sus 38 años, el panorama para el “Cata” se volvió incierto. A pesar de que él quería continuar en el máximo circuito, la falta de ofertas le obligaron a tomar una decisión.

El Cata Domínguez levantando el título con Cruz Azul MEXSPORT

El Cata Domínguez confirma su retiro del futbol

El defensor mexicano ha sido claro en sus declaraciones recientes sobre su futuro. Aunque aún no ha hecho un anuncio formal y definitivo, Julio César Domínguez ha admitido que su etapa como jugador profesional está llegando a su fin.

Ya terminé mi contrato con Atlético San Luis y pienso retirarme. Quiero que sepan cómo está mi situación. Estoy contento después de tantos años de trabajo y de disfrutar el futbol”, refirió.

El ‘Cata’ señaló que aún mantenía la esperanza de poder encontrar algún equipo para poder jugar el Apertura 2026, pero ante la falta de oportunidades, decidió hacerse a un lado.

Estaba esperando si salía alguna oportunidad, pero conscientemente creo que ya me voy a retirar. Fueron tres años viajando entre Ciudad de México y San Luis, y ya tomé la decisión de retirarme”, señaló.

Domínguez enfatizó que una espinita era ser campeón con Cruz Azul y afortunadamente lo consiguió, por ende, le mandó toda la buena suerte al equipo cementero, así como al San Luis, su último equipo.

Mi meta pendiente en Cruz Azul era el campeonato, y gracias a Dios lo conseguimos en 2021. Eso era lo que me faltaba. Deseo mucho éxito a Cruz Azul y a San Luis en el futuro”, comentó.

El Cata Domínguez en un partido con Cruz Azul MEXSPORT

Palmarés de Julio César “Cata” Domínguez

Clubes: Cruz Azul (2006-2023), Atlético de San Luis (2023-2026).

Títulos: Liga MX (Clausura 2021 con Cruz Azul), Copa MX (Clausura 2013 y Apertura 2018 con Cruz Azul), Supercopa MX (2019), Campeón de Campeones (2021 y 2022 con Cruz Azul), Supercopa de la Liga y Concachampions (con Cruz Azul).

Partidos totales en carrera: 655 con Cruz Azul y 75 con Atlético San Luis.

Goles totales: 19 en total.