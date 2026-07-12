Hijo del 'Cata' Domínguez es registrado con Pumas y busca debutar en Liga MX 

Pumas continúa apostando por el talento joven de su cantera y para el Apertura 2026 dio un paso importante con una de sus nuevas promesas: Julio César Domínguez Castillejos, hijo del exdefensa Julio César "Cata" Domínguez, fue registrado con el primer equipo universitario.

El futbolista de 18 años ha destacado durante su proceso en las fuerzas básicas auriazules y ahora se encuentra más cerca de cumplir uno de sus principales objetivos: debutar en la Liga MX con el club que le abrió las puertas para desarrollar su carrera.

El hijo del 'Cata' busca escribir su propia historia en Pumas

A diferencia de su padre, quien brilló como defensa central durante su trayectoria profesional, Julio César Domínguez Castillejos se desempeña como extremo o mediapunta, posiciones en las que ha mostrado velocidad, técnica individual y capacidad para generar peligro en ataque.

Desde su llegada a las categorías inferiores de Pumas, el juvenil ha mantenido una evolución constante que lo convirtió en uno de los futbolistas a seguir dentro de la cantera universitaria.

Pumas apuesta por la cantera para el Apertura 2026

El joven fue presentado durante el Pumas Fan Fest junto al plantel que disputará el nuevo torneo bajo la dirección técnica de Esteban Solari. Aunque todavía no tiene garantizados minutos con el primer equipo, su registro representa una muestra de confianza por parte de la institución y una oportunidad para continuar con su formación al máximo nivel.

En caso de debutar con Pumas, Julio César Domínguez Castillejos buscará seguir los pasos de su padre, quien se convirtió en una figura de Cruz Azul y conquistó el título del Guard1anes 2021. Sin embargo, el juvenil auriazul intentará construir su propio legado y dejar su huella con la camiseta universitaria.