Kylian Mbappé falla un penal ante Yassine Bounou y se une a Lionel Messi en un club de la deshonra

En esa lucha silenciosa entre astros de la Copa del Mundo, Kylian Mbappé se acaba de unir a Lionel Messi en el deshonroso club de jugadores que han fallado por lo menos un tiro penal durante el tiempo regular o agregado en alguno de los encuentros de la Copa del Mundo.

Mbappé es la más reciente víctima del arquero marroquí Yassine Bounou, quien le atajó la ejecución al minuto 28 del duelo de cuartos de final que hizo prevalecer el empate sin goles entre Francia y Marruecos.

¿Quiénes han fallado cobros de penal en este Mundial?

Con el yerro de Mbappé, ya son cuatro ejecuciones desde los once pasos que no han terminado en el fondo de las redes en tiempo regular o agregado de los partidos que se han disputado en la justa.

Messi ya ha tenido dos faltas máximas de las cuales no provocaron gritos de gol luego de su primer yerro en su duelo de la fase de grupos ante Austria. El ídolo argentino falló su segundo tiro penal frente a Egipto en la ronda de los octavos de final.

El brasileño Bruno Guimarães hace el tercio junto a Mbappé y Messi entre los cobradores de penales que se han llevado las manos al rostro por sus fallos, cuando fue incapaz de marcar en los octavos de final ante Noruega.

¿Quiénes sí han marcado penales a lo largo del Mundial?

A diferencia de Messi, Mbappé sí está en los listados de los jugadores que han encontrado las redes desde el manchón penal, un listado que lidera el inglés Harry Kane con dos aciertos.

Nombre (Selección) - Rival(es)

Harry Kane (Inglaterra) - Croacia* y México

Kylian Mbappé (Francia) - Paraguay

Lautaro Martínez (Argentina) - Jordania

Neymar (Brasil) - Noruega

Kai Havertz (Alemania) - Curazao

Raúl Jiménez (México) - Inglaterra

Cristiano Ronaldo (Portugal) - Croacia

Granit Xhaka (Suiza) - Suecia

Breel Embolo (Suiza) - Catar

Youri Tielemans (Bélgica) - Senegal

Marko Arnautovic (Austria) - Túnez

Yoane Wissa (RD Congo) - Uzbekistán

Teboho Mokoena (Sudáfrica) - Chequia

*Marcó en el segundo intento tras una repetición de la ejecución.