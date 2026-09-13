Samir Inda, de figura con el Tri a ser borrado en Chivas

El partido ante Pumas es un encuentro crucial para las Chivas, ya que tienen la oportunidad de irse al liderato del Apertura 2026 y ante ello, Gabriel Milito ha tomado la drástica decisión de dejar fuera a Samir Inda.

Algo que ha sorprendido a muchos chivahermanos, ya que el canterano rojiblanco había tenido una gran participación con la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de la Concacaf.

Inda fue capitán, titular y referente de aquel equipo que ganó el campeonato y obtuvo el pase a los Juegos Olímpicos.

Samir Inda celebrando su gol con Chivas Instagram

Sin embargo, este Apertura 2026 no ha tenido ni un sólo minuto con Chivas. Caso contrario a sus dos compañeros, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes desde que regresaron del campeonato, han sido titulares.

Samir juega como mediocentro, un puesto en el que Milito tiene buena competencia con el ‘Oso’ González, Omar Govea, Brian Gutiérrez e incluso Luis Romo. Es claro que sería difícil que fuera titular, sin embargo, un ingreso desde el banquillo es la opción más viable.

Sin embargo, ni eso ha podido Inda. Es más, en el último partido de Leagues Cup, cuando Chivas ya no se jugaba nada, tampoco tuvo actividad, dejando claro que no es uno de los favoritos del entrenador argentino.

Con Milito, Inda hizo su debut en Primera División y vaya manera de estrenarse, anotó un golazo en los minutos finales.

Chivas, con dos grandes regresos contra Pumas

La buena noticia para Chivas es que por fin contará con el regreso de dos jugadores importantes para enfrentar a Pumas: Bryan González y José Castillo.

Ambos defensores vuelven a la convocatoria después de superar sus lesiones y aunque sus lugares han estado bien ocupados, son grandes opciones para Milito poder contar con estos dos.