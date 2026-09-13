Chiquete Orozco celebra 'en casa' ante América y los sentencia con publicación

Entre Chivas y Cruz Azul hay una particularidad, su odio al América. Uno de los jugadores que lo entiende a la perfección es Jesús Chiquete Orozco, quien le anotó con ambas playeras a las Águilas en la cancha del Estadio Banorte, celebrándolo y manteniendo el festejo en redes: “En casa”.

Hay noches que quedan en el recuerdo para el futbolista y Jesús Chiquete Orozco no olvidará la del domingo 21 de mayo de 2023 (cuando vestía la playera de Chivas) ni la del sábado 12 de septiembre de 2026 (luciendo la de Cruz Azul).

Chiquete Orozco sentencia al América en Liguilla

Llegando en desventaja al partido de las Semifinales de vuelta, Chivas se plantó en el Coloso de Santa Úrsula con la encomienda de eliminar al acérrimo rival y en una eliminatoria donde estuvieron en desventaja en un par de ocasiones, el defensor se alzó por el techo de la cancha en el minuto 88 para convertir el gol del pase a la Final y dejar con las manos vacías al conjunto azulcrema.

Chivas no logró redondear el Clausura 2023, dejando escapar una ventaja de dos goles y cayendo ante Tigres durante los Tiempos Extra.

Chiquete repite dosis con Cruz Azul

Durante la Jornada 8 del Apertura 2026, luego de recuperarse de una lesión que lo alejó del Mundial 2026, Chiquete Orozco volvió a verse las caras ante América, apareciendo -como de costumbre- en los minutos finales para empujar el balón al fondo de las redes y convertir el 3-0 parcial en favor de Cruz Azul.

Pese al sufrimiento en la parte final del Clásico Joven, La Máquina sostuvo un cardiaco 4-3, sumando tres puntos más en el semestre antes de disputar un nuevo título: la Campeones Cup frente al Inter Miami de Lionel Messi.

En redes sociales, el defensor celebró y no dejó en el olvido sus momentos de gloria en el hoy nombrado Estadio Banorte, utilizando el contexto que persigue a La Máquina y asegurando que el gol y la victoria, se consiguieron “En casa”… matando dos pájaros de un tiro.

BFG