Luchadores de AAA se contagian del Mundial 2026 y recrean el festejo vikingo de Noruega

La locura del Mundial 2026 se trasladó de las canchas al cuadrilátero. En pleno clímax de la fiebre mundialista que sacude al país, la Lucha Libre AAA Worldwide regresó con todo a San Luis Potosí este 11 de julio para presentarse en la imponente Arena Potosí, cobijada por el gran impacto mediático que mantiene tras su histórica adquisición por parte de WWE. Los gladiadores no se quedaron atrás y sorprendieron a la fanaticada al recrear una de las celebraciones más virales de la Copa del Mundo.

Las máximas figuras de la Caravana Estelar demostraron que el futbol y los costalazos comparten la misma pasión, contagiando a los potosinos con el ambiente del torneo internacional previo a su magna función.

El remo vikingo de Haaland invade la Arena Potosí

Luchadores de la talla de Psycho Clown, El Hijo de Dr. Wagner Jr, Mini Vikingo y El Grande Americano unieron fuerzas fuera del ring para lanzar un contundente mensaje de respaldo hacia la Selección de Noruega, escuadra sensación de la justa comandada por el androide Erling Haaland.

Muy a su estilo, con el carisma y la espectacularidad que los caracteriza, los estelares de la tres veces estelar se sentaron en fila sobre para replicar el famoso festejo del remo vikingo, la coreografía que le ha dado la vuelta al planeta en las últimas semanas y que ahora tiene el sello de la lucha libre mexicana.

Con este tipo de acciones, AAA continúa conectando con su público y aprovechando el impacto internacional que vive la empresa en una nueva etapa de crecimiento.