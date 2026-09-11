Ben Shelton avanza a su primera final de Grand Slam y enfrentará a Zverev

Ben Shelton se clasificó a su primera final de Grand Slam tras vencer a su compatriota Frances Tiafoe en la semifinal del US Open. El estadounidense, noveno del ranking de la ATP, remontó después de perder el primer set y ahora enfrentará al alemán Alexander Zverev por el título.

Tiafoe, número 12 del mundo, tomó ventaja al imponerse 6-4 en el primer parcial. Shelton respondió en los siguientes sets y cambió el desarrollo del encuentro con tres victorias consecutivas.

Shelton ganó los siguientes parciales por 6-3, 6-3 y 7-5 para completar la remontada y asegurar su lugar en la definición del torneo masculino individual en Nueva York.

La victoria también le permitirá dar un salto importante en el ranking mundial. Sin importar el resultado que consiga en la final, Shelton aparecerá la próxima semana en el cuarto puesto de la clasificación de la ATP.

Ben Shelton venció a Frances Tiafoe en la semifinal. REUTERS

Shelton llega a la final tras eliminar a Alcaraz

El estadounidense alcanzará el cuarto lugar del ranking después de superar a Carlos Alcaraz en los cuartos de final. El español ocupa actualmente el segundo lugar del ranking, por debajo de Jannik Sinner.

A sus 23 años, además, se convertirá en el estadounidense más joven en disputar una final del US Open desde 2003. En aquella edición, Andy Roddick, con 22 años, consiguió el campeonato al vencer a Juan Carlos Ferrero.

Roddick también mantiene otro registro relacionado con el tenis estadounidense. Hasta ahora es el último jugador de esa nacionalidad que ha conquistado una final de Grand Slam, una marca que Shelton tendrá la oportunidad de terminar el próximo domingo.

Zverev es favorito para la final del US Open. REUTERS

Zverev domina los enfrentamientos ante Shelton

Alexander Zverev llegará a la final como favorito ante Shelton. El alemán ha ganado los cinco enfrentamientos que ha disputado contra el estadounidense y mantiene una ventaja completa en sus duelos directos.

Zverev solamente ha perdido un set frente a Shelton, en el primer encuentro que protagonizaron, en el Cincinnati Open de 2024.

El número dos del mundo buscará mantener ese dominio en el partido por el campeonato, mientras Shelton disputará por primera vez una final de Grand Slam y tendrá la posibilidad de conseguir el título del US Open.

La final masculina se disputará el próximo domingo y podrá seguirse en México mediante ESPN en televisión de paga y a través del Plan Premium de Disney+ en streaming.