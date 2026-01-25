Sam Darnold conduce a los Seahawks al Super Bowl LX tras vencer a los Rams

Sam Darnold jugó el partido más completo de su carrera en playoffs y llevó a los Seattle Seahawks al Super Bowl LX. Con tres pases de anotación, sin entregas de balón y sangre fría en los momentos límite, el quarterback encabezó la victoria 31-27 sobre los Los Angeles Rams en la Final de la Conferencia NFC, un duelo que se resolvió en detalles y una jugada defensiva definitiva.

Darnold, quien está en su octava temporada y en su quinto equipo en la NFL, completó 25 de 36 pases, lanzó para 346 yardas y jugó pese a una molestia en el oblicuo. Fue la actuación que sostuvo a Seattle cuando el margen desapareció y que confirmó la apuesta del entrenador Mike Macdonald, en apenas su segundo año al frente del equipo.

El partido fue parejo desde el arranque. Seattle encontró ritmo temprano con una ofensiva equilibrada, que avanzó en series largas y se reflejó en el marcador con un acarreo corto de Kenneth Walker, además de puntos oportunos de Jason Myers.

Del otro lado, Matthew Stafford respondió con agresividad aérea y mantuvo a los Rams cerca gracias a la explosividad de Puka Nacua, dos goles de campo de Harrison Mevis y un touchdown de Kyren Williams antes del descanso.

El punto de quiebre llegó tras el medio tiempo. Una recepción de despeje fallida de Xavier Smith dejó el balón en zona roja y Seattle no perdonó. En la siguiente jugada, Darnold conectó con Jake Bobo para un touchdown de 17 yardas que inclinó el pulso emocional del partido.

Los Rams volvieron a responder. Stafford lanzó para 374 yardas y tres touchdowns, encontrando también a Davante Adams, y castigó un error defensivo con una anotación larga de Nacua que volvió a comprimir el marcador. El juego entró entonces en su tramo más volátil, con respuestas inmediatas y posesiones que podían definir la temporada.

Seattle entendió ese momento y apostó por el control. Darnold administró el reloj y culminó una serie metódica con pase de anotación a Cooper Kupp, un touchdown con carga simbólica ante su exequipo que colocó el 31-27 definitivo.

El cierre fue puro nervio. Con cuarta y cuatro desde la yarda 6, Sean McVay decidió jugársela. El envío de Stafford fue roto en la zona de anotación por Devon Witherspoon, la jugada que sostuvo la temporada de Seattle. Los Rams aún tuvieron 25 segundos, pero el último avance terminó con Nacua tacleado en el centro del campo y el reloj en ceros.

Jaxon Smith-Njigba fue el arma más constante del ataque local, con 10 recepciones, 153 yardas y un touchdown. La defensiva, conocida como la “Dark Side”, no dominó todo el partido, pero cerró cuando más importaba.

Seattle disputará el cuarto Super Bowl en la historia de la franquicia, el primero en once años, y volverá a cruzarse con los New England Patriots en Santa Clara. Esta vez, con Darnold al frente y el margen bien sujeto.