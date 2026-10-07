¡Se salva el top 10! México pierde puntos con Rafa Márquez

México conservó su lugar entre las 10 mejores selecciones del Ranking FIFA, aunque el arranque sin victorias de Rafa Márquez tuvo un costo: el Tri perdió puntos y quedó con Colombia pisándole los talones.

La Selección Mexicana terminó la ventana internacional con dos empates y dos derrotas, un balance que le permitió mantenerse en la décima posición, pero que redujo su puntaje de 1754.30 a 1738.48 unidades respecto al registro con el que cerró el Mundial 2026.

El Tri perdió así 15.82 puntos durante los primeros cuatro encuentros de su nuevo entrenador, quien todavía busca su primera victoria al frente del combinado nacional.

México empató frente a Perú y Colombia, mientras que sufrió derrotas contra Estados Unidos y Chile. El conjunto mexicano cerró sus compromisos con un 0-3 ante los estadunidenses y un 0-2 frente a los chilenos, resultados que marcaron el comienzo de la etapa de Márquez.

La permanencia en el décimo puesto ofrece un respiro en la clasificación, aunque el margen para sostener esa posición se hizo mucho más pequeño después de esta ventana internacional.

Colombia amenaza el lugar de México

Colombia se colocó en el undécimo escalón con 1735.80 puntos, apenas 2.68 menos que México, después de cerrar su actividad con una victoria de 2-0 sobre Perú.

La selección colombiana quedó así a corta distancia de desplazar al Tri del top 10, una presión adicional para el equipo de Rafa Márquez de cara a sus siguientes compromisos.

Estados Unidos, por su parte, ganó los cuatro amistosos que disputó durante este periodo, incluida la goleada sobre México, pero permaneció en el sitio 16, con 1705.47 unidades.

El equipo estadunidense sigue por debajo del mexicano en la clasificación, pese a haber conseguido mejores resultados en esta ventana y a imponerse en el enfrentamiento directo entre ambos.

España se afianza; Portugal da el salto

España consolidó el primer lugar con 2011.57 puntos después de ganar sus cuatro encuentros de la Liga de Naciones, resultados con los que también aseguró su presencia en los cuartos de final.

La vigente campeona mundial amplió a 38.77 puntos su ventaja sobre Argentina, que ocupa la segunda posición con 1972.80, mientras que Francia se mantuvo tercera con 1958.86 e Inglaterra conservó el cuarto puesto con 1925.59.

Portugal protagonizó el principal movimiento entre los primeros lugares al subir dos posiciones para instalarse quinta, con 1807.69 puntos, tras ganar sus cuatro partidos bajo las órdenes de Jorge Jesus.

Brasil quedó sexto y Marruecos, séptimo, seguidos por Bélgica y Países Bajos. México completó el grupo de los 10 primeros, con su posición intacta, pero con menos puntos y un perseguidor cada vez más cerca.