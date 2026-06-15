La maldición de Egipto en Mundiales: aún no sabe qué es ganar
En su primer partido de esta Copa del Mundo, Egipto logró sacar un punto ante Bélgica, sin embargo, aún no saben lo que es celebrar una victoria en una justa mundialista
La Selección de Egipto regresó a una Copa del Mundo después de varias ediciones de ausencia y lograron un valioso punto en su debut ante Bélgica en el Grupo G del Mundial 2026.
Con un gol tempranero de Emam Ashour, Egipto sorprendió a los Diablos Rojos y resistió hasta el final para firmar un empate 1-1, gracias a una actuación defensiva sólida y grandes intervenciones de su portero.
Este resultado ilusiona a una nación que sueña con hacer historia, sobre todo, es uno de los grupos más accesibles de esta justa.
Egipto aún no gana en una Copa del Mundo
Egipto acumula tres empates y cinco derrotas en sus participaciones en la Copa del Mundo, sin una sola victoria en ocho partidos disputados. El equipo africano sigue siendo uno de los pocos que no ha logrado celebrar un triunfo en la máxima cita del futbol.
En Italia 1934, su debut histórico como primer equipo africano y árabe en un Mundial, cayeron 4-2 ante Hungría y aunque lograron dos anotaciones, fueron eliminados.
En Italia 1990 volvieron tras 56 años y sumaron dos empates valiosos: 1-1 frente a Países Bajos (gol de Abdelghani) y 0-0 ante Irlanda, pero perdieron 1-0 contra Inglaterra y quedaron eliminados en fase de grupos.
En Rusia 2018 sufrieron tres derrotas consecutivas: 1-0 ante Uruguay, 3-1 frente a Rusia (con gol de Salah) y 2-1 contra Arabia Saudita, terminando últimos de su zona sin sumar puntos.
Ahora, en 2026, el 1-1 ante Bélgica se convierte en el tercer empate de su historia mundialista, manteniendo intacta la sequía de victorias.
Todos los partidos de Egipto en un Mundial
Italia 19934
- Hungría 4-2 Egipto
Italia 1990
- Egipto 1-1 Países Bajos
- Egipto 0-0 Irlanda
- Egipto 0-1 Inglaterra
Rusia 2018
- Egipto 0-1 Uruguay
- Egipto 1-3 Rusia
- Egipto 1-2 Arabia Saudita
Mundial 2026
- Egipto 1-1 Bélgica
Egipto, con grandes posibilidades de avanzar en el Mundial 2026
El Grupo G, con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán, se presenta como una oportunidad real para los Faraones.
Tras el punto logrado ante los belgas, enfrentarán a rivales más asequibles donde una victoria podría significar no solo el primer triunfo en la historia de Egipto en un Mundial, sino también avanzar a 16vos de Final por primera vez.
La ilusión está servida y Mohamed Salah y compañía tienen la chance de escribir una nueva página dorada para el futbol egipcio.