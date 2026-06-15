La maldición de Egipto en Mundiales: aún no sabe qué es ganar

La Selección de Egipto regresó a una Copa del Mundo después de varias ediciones de ausencia y lograron un valioso punto en su debut ante Bélgica en el Grupo G del Mundial 2026.

Con un gol tempranero de Emam Ashour, Egipto sorprendió a los Diablos Rojos y resistió hasta el final para firmar un empate 1-1, gracias a una actuación defensiva sólida y grandes intervenciones de su portero.

Jugadores de la Selección de Egipto celebrando el gol ante Bélgica REUTERS

Este resultado ilusiona a una nación que sueña con hacer historia, sobre todo, es uno de los grupos más accesibles de esta justa.

Egipto aún no gana en una Copa del Mundo

Egipto acumula tres empates y cinco derrotas en sus participaciones en la Copa del Mundo, sin una sola victoria en ocho partidos disputados. El equipo africano sigue siendo uno de los pocos que no ha logrado celebrar un triunfo en la máxima cita del futbol.

En Italia 1934, su debut histórico como primer equipo africano y árabe en un Mundial, cayeron 4-2 ante Hungría y aunque lograron dos anotaciones, fueron eliminados.

En Italia 1990 volvieron tras 56 años y sumaron dos empates valiosos: 1-1 frente a Países Bajos (gol de Abdelghani) y 0-0 ante Irlanda, pero perdieron 1-0 contra Inglaterra y quedaron eliminados en fase de grupos.

En Rusia 2018 sufrieron tres derrotas consecutivas: 1-0 ante Uruguay, 3-1 frente a Rusia (con gol de Salah) y 2-1 contra Arabia Saudita, terminando últimos de su zona sin sumar puntos.

Ahora, en 2026, el 1-1 ante Bélgica se convierte en el tercer empate de su historia mundialista, manteniendo intacta la sequía de victorias.

Todos los partidos de Egipto en un Mundial

Italia 19934

Hungría 4-2 Egipto

Italia 1990

Egipto 1-1 Países Bajos

Egipto 0-0 Irlanda

Egipto 0-1 Inglaterra

Rusia 2018

Egipto 0-1 Uruguay

Egipto 1-3 Rusia

Egipto 1-2 Arabia Saudita

Mundial 2026

Egipto 1-1 Bélgica

Salah no pudo darle a Egipto la victoria en el Mundial REUTERS

Egipto, con grandes posibilidades de avanzar en el Mundial 2026

El Grupo G, con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán, se presenta como una oportunidad real para los Faraones.

Tras el punto logrado ante los belgas, enfrentarán a rivales más asequibles donde una victoria podría significar no solo el primer triunfo en la historia de Egipto en un Mundial, sino también avanzar a 16vos de Final por primera vez.

La ilusión está servida y Mohamed Salah y compañía tienen la chance de escribir una nueva página dorada para el futbol egipcio.