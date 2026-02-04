Ronaldinho regresa al Estadio Azteca

Un gran y querido conocido del futbol mexicano vuelve para jugar en el Estadio Azteca. Ronaldinho estará presente con Brasil en el juego de Leyendas ante la Selección Mexicana de veteranos que se llevará a cabo el 19 de abril.

Una leyenda absoluta de la Selección Brasileña y crack Mundial, Ronaldinho, volverá a pisar el césped sagrado del Estadio Azteca más de una década después de su paso por la Liga MX con los Gallos del Querétaro.

El partido conjutará a los mejores jugadores que pasaron por las selecciones de Brasil y México, dos equipos que, aunque se conocen demasiado, tienen un desnivelado curriculum. Mientras Brasil tiene copas por doquier, el Tri se ha centrado en ganar a veces alguna Copa Oro.

Más allá de eso, la pasión de ambas selecciones se desborda en cuanto a aficionados que no dudan en ir al estadio cada vez que es posible.

AQUEL BAILE EN SANTA ÚRSULA

Ronaldinho, un mago con el balón, tuvo un renacer en México en el año que jugó con los Gallos, equipo que llevó a la parte alta del futbol mexicano logrando acceder a una final en 2015, misma que perdieron con Santos.

Sin embargo, la memoria refleja siempre a Ronaldinho, con su elocuente sonrisa, disparar dos golazos en una tarde soleada dentro del Estadio Azteca ante el América. Aquel domingo, entró de cambio, cuando el partido lo ganaba Gallos 2-0 y menos de 10 minutos, Ronaldinho marcó dos goles. Uno como si en lugar de zapato tuviera un taco de billar haciendo rodar la bola con excelencia al marco y otro de penal.

Esa vez, la afición del América se doblegó ante uno de sus más grandes rivales y le aplaudieron a pesar de que su equipo fue goleado.

En la presentación del juego, Edmilson, campeón del Mundo con Brasil en 2002 en Corea y Japón y Pável Pardo campeón de la Copa Confederaciones con México en 1999, fueron las figuras representativas que dieron el banderazo.