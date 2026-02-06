Saint-Maximin desata polémica por gestos ante cánticos contra México; Zamogilny lo revienta

La polémica rodeó nuevamente a Allan Saint-Maximin, luego de que se difundiera un vídeo en el que aparece sonriendo y aplaudiendo mientras aficionados del Lens de Francia entonan cánticos ofensivos contra México, justo cuando el atacante realizaba ejercicios de calentamiento.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y provocaron una ola de críticas, especialmente desde el futbol mexicano, donde el francés tuvo un paso breve y conflictivo con el América.

Uno de los señalamientos más duros llegó por parte de Damián ‘Ruso’ Zamogilny, exjugador del Puebla y actual analista de futbol, quien calificó la actitud del francés como una falta de respeto y aseguró que refleja el resentimiento con el que abandonó el país.

No entiendo ni madres de francés, pero el video de Saint-Maximin sonriendo ante los insultos de su afición a México me parece una falta de respeto total. Deja claro que se fue muy resentido del país, porque futbolísticamente no le pudo entregar un carajo al América. Mala gente”, escribió Zamogilny en redes sociales.

Relación rota con el futbol mexicano

El episodio reaviva la tensión entre Saint-Maximin y el futbol mexicano, luego de su abrupta salida del América, la cual estuvo rodeada de especulaciones sobre problemas personales y situaciones de racismo que habrían afectado a su familia durante su estancia en México.

Aunque nunca se ofreció una versión oficial completa, el atacante francés no logró consolidarse con las Águilas y su salida dejó una relación visiblemente fracturada tanto con el club como con la afición.

Hasta el momento, ni Allan Saint-Maximin ni el Lens han emitido postura alguna sobre el video que circula en redes, pese a la creciente polémica y a las críticas que han surgido desde México.