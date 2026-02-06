Andrés Escobar: el hombre que pagó un gol con su vida

El asesinato en México del narcotraficante colombiano Santiago Gallón, ocurrido el 4 de febrero en Huixquilucan, reavivó el recuerdo del crimen de Andrés Escobar. Gallón fue vinculado en su momento al caso, luego de que se estableciera que el asesino material huyó en una camioneta de su propiedad y que formaba parte de su escolta.

Colombia llegó al Mundial de Estados Unidos 1994 con la etiqueta de favorita. Un equipo brillante, liderado por Carlos “Pibe” Valderrama y dirigido por Francisco “Pacho” Maturana, que meses antes había humillado 5-0 a Argentina. Pero el sueño se quebró pronto.

Tras caer ante Rumania, el segundo golpe llegó frente al anfitrión. Un desafortunado gol en propia puerta de Andrés Escobar abrió el camino a la derrota. Primero cayó al césped tras intentar despejar un centro que venía al área. Andrés Escobar tocó el balón, se llevó las manos a la cabeza y levantó la mirada al cielo. Luego siguió la trayectoria de la pelota y miró a su arquero, Óscar Córdoba, que no podía hacer nada mientras el balón entraba en su propio arco, sellando así una eliminación inesperada en fase de grupos. Diez días después, la historia tomaría un rumbo irreversible.

El 2 de julio de 1994, en Medellín, Escobar se encontraba en un estacionamiento a las afueras de Medellín cuando fue agredido verbalmente por los hermanos Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao, quienes le reprocharon el gol en propia puerta. Tras exigir respeto, la discusión escaló y Humberto Muñoz Castro, chofer del grupo, descendió del vehículo y le disparó en seis ocasiones. El defensor murió minutos después en el hospital. Tenía 27 años, planes de boda y un inminente fichaje con el AC Milan.

El crimen ocurrió en un país atravesado por la violencia del narcotráfico, donde el futbol, las apuestas ilegales y el poder criminal se mezclaban peligrosamente. Aunque nunca se probó una orden directa, la sospecha de represalias por pérdidas millonarias siempre rodeó el caso.

Aficionados colombianos recordaron a Escobar durante un partido de la selección colombiana el 22 de junio de 1998. Mexsport

Humberto Muñoz Castro, el sicario que baleó a Escobar, fue condenado a 43 años de prisión, pero solo cumplió una parte de su sentencia, Aunque jamás se esclareció el motivo del asesinato, no hubo dudas sobre quién apretó el gatillo. Andrés Escobar, en cambio, quedó para siempre en la memoria colectiva. Hoy es recordado como el “Inmortal”, un símbolo de talento, respeto y de una tragedia que el fútbol colombiano jamás pudo olvidar.