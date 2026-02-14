Katrin Beierl desafía lesión y pasado médico para competir en Milano-Cortina 2026

La historia reciente de Katrin Beierl no se explica desde la comodidad del alto rendimiento, sino desde la resiliencia. La piloto austriaca de bobsleigh compite en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 con un pie roto. Y, paradójicamente, esa lesión es apenas el capítulo más reciente de una batalla mucho más compleja.

En agosto de 2022, mientras vacacionaba en Perú, Beierl creyó que sufría una migraña. Volvió a la cama para descansar. En realidad, estaba atravesando un derrame cerebral. Tenía 28 años y su carrera parecía pender de un hilo. “Pensé que este era el final de mi carrera”, confesó tiempo después.

El diagnóstico no solo la apartó de las pistas; afectó su visión, le provocó mareos recurrentes y fatiga, y redujo su capacidad de entrenar. Se perdió una temporada completa y transcurrieron 21 meses entre sus competencias oficiales, desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 hasta una fecha de la Copa del Mundo en noviembre de 2023, en Austria.

El carácter competitivo de Beierl se impuso al pronóstico. La temporada pasada terminó quinta en la clasificación combinada de la Copa del Mundo; en la actual, fue cuarta. Además, duplicó su cosecha histórica al subir tres veces al podio. Su progresión la coloca nuevamente como contendiente legítima en el monobob.

Katrin Beierl sufrió hace tres semanas una fractura de pie; ahora se alista para competir en el bobsleigh femenil en Milano-Cortina. AFP

“Haber logrado de nuevo este gran, gran objetivo después del derrame cerebral, estar en mis terceros Juegos Olímpicos, es indescriptible. Estoy súper orgullosa de representar a Austria una vez más, y estoy deseando todo lo que viene”.

Cuando parecía que el regreso estaba consolidado, otro obstáculo apareció: hace tres semanas se sometió a cirugía tras resbalar en un entrenamiento de pesas y fracturarse el pie. La recuperación fue contrarreloj, pero suficiente para competir en Cortina.

Beierl disputará el monobob y luego hará dupla en el bobsleigh con Christania Williams, medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 antes de nacionalizarse austriaca.Con experiencia olímpica previa y cicatrices invisibles, Beierl encara lo que considera sus últimos Juegos con otra perspectiva. La presión por medallas ha cedido espacio a una convicción más profunda: competir con plenitud. Quiere “tener luz en el corazón y deslizarme lo mejor que pueda”. Después de todo lo superado, estar en la línea de salida ya es una victoria.