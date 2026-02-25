La Suprema Corte del Bienestar vuelve a dar color

Los integrantes de la SCJN revocaron la sentencia de amparo que protegía al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Y de quien creen que fue el proyecto? De la ministra Lenia Batres, la peor evaluada de la Corte del Bienestar.

Fue votado por unanimidad en lo general, aunque con reservas de voto concurrente y fuertes señalamientos a su metodología. García Cabeza de Vaca no está en México. Desde EU, donde se refugia, subió un video a su cuenta de X en el que dice: “Hoy quedó claro que la SCJN no responde a la ley, responde al poder”.

Agrega: “Me persiguen por enfrentar al entonces presidente López Obrador, por descubrir, exhibir y denunciar la red criminal, corrupción y complicidad política más grande en la historia de México: el huachicol fiscal.

“Más de 600 mil millones de pesos robados a la nación operados desde Palacio Nacional”.

El exmandatario tamaulipeco adelanta que desde EU enfrentará la “persecución política” de que es objeto.

Dice que recurrirá a cualquier instancia legal y que promoverá cualquier acción para que la justicia alcance a todos aquellos que hayan utilizado el poder para perseguir opositores fabricándoles delitos. ¿Cómo la ve?

* Hoy es el “día D” para la reforma electoral. Por fin sabremos cómo viene, después de meses de suspenso. Si de última hora la presidenta Claudia Sheinbaum no dispone otra cosa, la dará a conocer en la mañanera.

Los aliados de la coalición oficialista (PVEM y PT) tienen cuatro días más para revisarla. El paréntesis tiene como objetivo resolver discrepancias.

La chiquillada está resuelta a no votarla si se insiste en mantener desventajas competitivas para estos partidos.

Les preocupa, en particular, el tema de la reducción del financiamiento y la modificación de la elección de diputados y senadores de representación proporcional, vía la eliminación de las listas cerradas y la reducción de su número.

Si sólo uno de los grupos parlamentarios de la chiquillada no la vota, la iniciativa no alcanzará la mayoría calificada requerida para su aprobación: 2/3 de los votos de los legisladores presentes.

La iniciativa será enviada al Congreso el próximo lunes. La nueva demora tiene explicación: aún no hay acuerdo.

Para ponerlo en palabras de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro: “Hay acuerdos, aunque todavía hay, en algunos puntos, indefiniciones”.

El diputado Monreal habló luego de la reunión celebrada ayer en Palacio Nacional, con la reforma como tema único.

Asistieron la presidenta Sheinbaum; integrantes la Comisión para la Reforma Electoral: Pablo Gómez, Rosa Icela Rodríguez y Arturo Zaldívar.

Por Morena estuvieron Luisa María Alcalde, presidenta del partido; Ricardo Monreal, coordinador de los diputados, e Ignacio Mier, coordinador de los senadores.

Por el PVEM, Jorge Emilio Gonzalez, dueño de ese partido, y Carlos Puente, coordinador de los diputados; por el PT, Alberto Anaya, presidente, y Reginaldo Sandoval, jefe de la bancada petista en San Lázaro.

* En la agenda política de la sesión del Senado se debatió en tribuna el operativo militar que provocó la caída de El Mencho. El prólogo fue un minuto de silencio por los integrantes de las Fuerzas Armadas que fallecieron.

La siguió un minuto de aplausos a quienes participaron en ese operativo, que culminó con la muerte del narcotraficante más buscado del mundo.

El emecista Luis Donaldo Colosio abrió las intervenciones. Se pronunció por el uso de la inteligencia financiera y el desmantelamiento de las estructuras económicas del crimen organizado. “México le debe a quienes perdieron la vida y a sus familias un país mejor del que encontraron”, dijo.

La priista Carolina Viggiano aprovechó su turno para enviar un mensaje subliminal a los “traidores” ligados al huachicol fiscal.

“Es muy lamentable: ellos disfrutando de su dinero y de impunidad, mientras los leales a la patria cayeron este fin de semana”.

La panista Lilly Téllez lamentó que la Presidenta haya actuado contra El Mencho sólo por la presión del gobierno estadunidense.

“Lo decían con toda claridad, que los cárteles gobiernan México y ella se vio obligada a hacer algo porque ya no soportaba la presión”, manifestó.

A Gerardo Fernández Noroña, Morena, no le gustaron las intervenciones de los opositores.

“En su absoluta mezquindad, quisieron hacer agenda política de este tema, que debería convocarnos a la unidad nacional y al compromiso”, remató.