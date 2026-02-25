Coincidí con lo expresado por Jorge Álvarez Máynez ayer por la mañana, cuando varios propagaban la versión de que las sedes mexicanas del Mundial de Futbol estaban en riesgo tras los hechos que siguieron al abatimiento del Mencho y su posible escalamiento. Escribió el líder de MC: “No entiendo el objetivo de quienes amplifican el rumor de que México perderá la sede del Mundial”. Eran versiones sin fuente acreditable. Más temprano le había planteado el tema al secretario Ebrard. Me respondió, terminante: “No existe riesgo de que nos quiten la sede, no veo ningún indicador de la FIFA ni de ninguna otra institución”.

Con la experiencia de excanciller y de haber conocido el modelo de seguridad del Mundial de 2022, añadió: “El nivel de riesgo que se tenía en Qatar era mucho más alto; no se puede comparar con el de México y Norteamérica hoy”. Coincidía también con él. Pero al mediodía un protagonista de peso sembró, por primera vez, la duda. La Federación Portuguesa de Futbol comunicó que “sigue de cerca la delicada situación que se vive en México”, por lo que evaluará la presencia de su selección —repleta de estrellas— en el partido de reapertura del estadio Azteca, el 28 de marzo. Prefiero no imaginar una cadena de comunicados similares en los próximos días. Seguramente instalarían la duda donde hoy, todavía, hay certeza.