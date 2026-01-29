Sabalenka vs. Svitolina: El duelo que revive la Guerra Fría en el Abierto de Australia

Aryna Sabalenka ya sabía antes de comenzar el partido de las semifinales del Abierto de Australia (Australian Open) frente a Elina Svitolina que una vez finalizado no habría un estrechón de manos entre ambas, escribiendo así una nueva página de un conflicto entre naciones que ha echado raíces en la esfera deportiva.

La bielorrusa Sabalenka, número uno del mundo, se ha acostumbrado a esta clase de desprecios de sus rivales ucranianas, pues hace tres años la misma Svitolina se negó a darle la mano después de verse las caras en Roland Garros.

Hace unos días, Marta Kostyuk hizo lo mismo con Sabalenka, de solicitar no saludarla al final de su choque en el torneo de Brisbane. La número uno del mundo comentó que estaba bien y entendía el fondo de la postura de sus rivales.

La organización del Abierto de Australia anunció antes del encuentro entre Svitolina y Sabalenka que no habría saludo entre las jugadoras para evitar el abucheo de los espectadores, algo que también se ha convertido en parte de las rutinas cuando la suerte pone de frente a tenistas ucranianos contra rusos o bielorrusos desde hace cuatro años, cuando comenzó un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Los casos más emblemáticos de no saludar a un rival

Marta Kostyuk vs. Victoria Azarenka (US Open 2022): Kostyuk se negó a dar la mano a la bielorrusa Azarenka tras perder el partido. Al ser una de las primeras expresiones de repudio, el público abucheó intensamente a Kostyuk, generando una gran controversia. Kostyuk explicó que no podía saludar a alguien de un país involucrado en la guerra contra Ucrania.

Elina Svitolina vs. Aryna Sabalenka (Roland Garros 2023): Svitolina no se acercó a la red para el saludo. Sabalenka esperó un momento (interpretado por algunos como sarcasmo) y luego se fue, lo que llevó a abucheos del público hacia Svitolina.

Elina Svitolina vs. Victoria Azarenka (Wimbledon 2023): De nueva cuenta Svitolina tuvo que partir de la cancha del complejo inglés entre abucheos del público, cuando se negó a dar la mano a su rival bielorrusa.

Marta Kostyuk vs. Aryna Sabalenka (Brisbane International 2026): Kostyuk ha mantenido consistentemente su negativa a saludar a Sabalenka, reiterando que Bielorrusia apoya activamente la agresión rusa.

Otras tenistas ucranianas como Lesia Tsurenko y Anhelina Kalinina han seguido la misma política en múltiples partidos contra rivales rusas o bielorrusas.

La organización del Abierto de Australia avisó a los asistentes de que no habría saludo al final del juego entre Elina Svitolina y Aryna Sabalenka para evitar los abucheos. AFP

Caso emblemático en esgrima: Olga Kharlan

Uno de los casos más impactantes fuera del tenis se presentó durante los Campeonatos Mundiales de Esgrima de 2023 en Milán. La ucraniana Olga Kharlan (múltiples medallista olímpica) derrotó a la rusa Anna Smirnova (compitiendo como neutral), pero se negó a darle la mano. En su lugar, ofreció un toque de sables como saludo alternativo.

Smirnova protestó sentada durante casi una hora y Kharlan fue descalificada inicialmente por violar las reglas de cortesía.

El caso generó una crisis: la Federación Internacional de Esgrima cambió posteriormente las normas para permitir saludos sin contacto físico, Kharlan fue reintegrada, y el COI le otorgó una plaza automática para los Juegos Olímpicos de París 2024. Kharlan declaró que nunca daría la mano a un representante ruso mientras durara la guerra.