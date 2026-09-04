Sabalenka se quejó por olor a mariguana en su partido del US Open

Las polémicas siguen en el US Open 2026. Aryna Sabalenka se quejó y frenó su partido ante Kamilla Rakhimova por un olor a mariguana en el estadio Louis Armstrong. Al final, la bielorrusa avanzó a Octavos de final tras vencer a la uzbeka por 6-3 y 6-4 bajo el mediodía de Nueva York.

El incidente se produjo en saque del tercer juego cuando ganaba 30-0, cuando le dijo a la juez de silla del olor a la droga, después de consultarlo primero con su equipo.

Aryna Sabalenka le pidió a la juez de silla que se ocupara del incidente Reuters

“Alguien está fumando mariguana. ¿Podría ocuparse de ello? Es que el olor es muy fuerte”, le mencionó Sabalenka.

La juez de silla atendió la solicitud y se comunicó por radio, haciendo un gesto con sus dedos a sus compañeros.

El Dayli Mail reportó que en Flushing Meadows Corona Park está permitido fumar mariguana mientras se disfruta del sol, pero no en el interior del recinto.

La bicampeona del US Open 2026 tuvo un inicio de partido ideal, donde rompió el servicio de Kamilla Rakhimova desde el primer turno y se mostró intratable en el suyo, sin fallar un primer saque antes del séptimo juego del partido.

La representante de Uzbekistán puso más resistencia en el segundo parcial. Tras varios intentos fallidos, Sabalenka encontró el break que necesitaba para adelantarse 5-4 y sellar el triunfo sin conceder una oportunidad de break en una hora y 29 minutos.

Aryna Sabalenka bromeó sobre su collar de piedras preciosas que utiliza en el US Open 2026 Reuters

UN COLLAR PARA DISTRAER A LAS RIVALES, ADMITE SABALENKA

Aryna Sabalenka no se tomó a mal la pregunta que le hicieron sobre su collar de piedras preciosas que portó y se mostró un poco más relajada tras un incidente con un periodista.

“Está totalmente inspirado en el US Open. Buena onda, color, atrevido, brillante. Me encanta. Y la táctica principal es distraer a mis rivales con los destellos”, mencionó entre risas.