Frentes Políticos/ 2 noviembre 2026

1.

Riqueza. “Preservar nuestras tradiciones es reconocer de dónde venimos, sentir orgullo de lo que somos y construir, desde nuestras raíces, la visión del presente y del futuro”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum en su llamado a conservar las tradiciones. En un video en redes sociales mostró su participación en el diseño de la ofrenda instalada en Palacio Nacional. “Honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos originarios y reconocemos la grandeza cultural que nos da identidad”, escribió. No es un día más de asueto; es el reencuentro con quienes hicieron patria. Honrémoslos.

2.

Remiendos. Las cifras se mueven en las militancias partidistas. Acción Nacional, bajo el liderazgo de Jorge Romero, suma únicamente unos 70 mil miembros más que el partido político surgido de la Marea Rosa, el cual, en las últimas semanas, ha incorporado a su estructura a exlíderes panistas. Somos se arma con los desilusionados albiazules. La movilización ciudadana que apoyó la candidatura de Xóchitl Gálvez terminó por integrar al expresidente del PAN Gustavo Madero; exgobernadores como Carlos Medina, de Guanajuato, y Ernesto Ruffo, de Baja California, entre muchos otros. Pero ¿remendar fracturas los llevará a algún lado?

3.

Descaro. Un personaje se la pasa revelando las supuestas fortunas de sus adversarios, pero, en Campeche, medios locales calcularon la fortuna de Layda Sansores. De acuerdo a su declaración patrimonial, la gobernadora suma 16 propiedades y cinco vehículos de lujo, de los cuales gran parte los pagó en efectivo. Tres de sus inmuebles fueron adquiridos antes de 1993, mientras que las 13 propiedades restantes, adquiridas más recientemente, suman 17.3 millones de pesos. Sin embargo, el exsenador suplente de Morena Alejandro Rojas expuso hace tiempo que Sansores ha comprado, en efectivo, 83 propiedades en total. Austeridad de alto nivel.

4.

Respeto. Al paso de los años, la figura de la autoridad se desgastó. Para revertirlo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila afirmó que, por años, la labor policial fue relegada, pero hoy, “en el corazón de la Cuarta Transformación, se entiende que cuidar a quienes nos cuidan es un deber moral y de justicia social. Cuidar de las y los policías y de sus familias no es un gasto, es honrar su entrega con dignidad, seguridad social y amor por nuestra tierra”. Pero no queda en frases. En cinco años, Baja California se volvió primer lugar nacional en salario policial y, como consecuencia, tuvo una reducción sostenida en los índices delictivos. Lección para todos.

5.

Y los que faltan. Tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, tres funcionarios presentaron su dimisión tras ser señalados por sus presuntos vínculos con el proveedor José Alfredo Hernández. Ellos son Iliana Hernández, titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación; José Alberto Pérez, coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios. Las renuncias se originaron tras revelaciones periodísticas y fotografías que vinculaban a estos directivos y a la expresidenta Taddei con el contratista. Gracias a que se difundió. ¿Y si no?