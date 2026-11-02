Barcelona quiere la final del Mundial 2030: busca llevarla al Spotify Camp Nou

La pelea por organizar la gran final del Mundial 2030 ya comenzó y Barcelona quiere ser protagonista. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, confirmó que la capital catalana buscará albergar el partido por el título en el renovado Spotify Camp Nou, uno de los proyectos más ambiciosos del futbol europeo.

Durante el tour del trofeo mundialista, el edil expresó públicamente su deseo de que el inmueble del FC Barcelona sea el escenario donde se dispute el encuentro más esperado de la Copa del Mundo, que organizarán de manera conjunta España, Portugal y Marruecos.

Nos gustaría que el 21 de julio de 2030 la Copa esté en el Camp Nou y que la levante el capitán de España", declaró Collboni ante los medios de comunicación.

Spotify Camp Nou, la apuesta de Barcelona para la final del Mundial 2030

La principal carta de Barcelona para competir por la final mundialista es la remodelación del Spotify Camp Nou. Una vez concluidas las obras, el estadio contará con una capacidad superior a los 105 mil espectadores y tecnología de última generación, características con las que buscará posicionarse entre los recintos más importantes del planeta.

Collboni destacó la magnitud del proyecto y aseguró que la ciudad contará con "el mejor campo de fútbol de Europa", una declaración que refleja la confianza del gobierno municipal en el nuevo inmueble blaugrana.

Barcelona, Madrid y Marruecos: la disputa por la gran final

La candidatura de Barcelona añade un nuevo capítulo a la competencia por definir dónde se jugará la final del Mundial 2030. Madrid también aparece entre las ciudades que buscan recibir el encuentro, mientras que Marruecos representa otro frente dentro de la disputa por albergar el partido decisivo.

La elección de la sede dependerá de los procesos de evaluación y las decisiones correspondientes de la FIFA, organismo encargado de definir los escenarios del torneo.

Por ahora, Barcelona ya hizo pública su intención de recibir la gran final y apuesta por el renovado Spotify Camp Nou para convertirse en el escenario donde se conozca al campeón del mundo en 2030.