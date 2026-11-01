Ausencia y multa en Mercedes: Russell se pierde el festejo del título de Antonelli

Mientras que Andrea Kimi Antonelli festejaba su primer campeonato dentro de la Fórmula 1, su compañero en Mercedes George Russell decidió ausentarse del circuito del Gran Premio de la Ciudad de México, una situación que no fue autorizada por la FIA.

El piloto británico, quien concluyó sexto en la carrera capitalina confirmando matemáticamente su derrota en la lucha por el título frente al italiano, optó por marcharse prematuramente del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Russell omitió sus obligaciones con la prensa en el corralito sin haber recibido una exención médica previa por parte de la FIA, motivo por el cual los comisarios del evento terminaron imponiendo una multa de 5,000 euros a la escudería Mercedes luego de que un representante confirmara que el piloto ya se había retirado.

Antonelli: "Russell tuvo más mala suerte que yo en 2026"

A pesar del desplante tras la bandera a cuadros, el flamante campeón de 20 años mostró madurez y tuvo palabras de empatía para su compañero de filas al analizar la balanza del campeonato.

En cuanto a George: definitivamente también tuvo algo de mala suerte a lo largo de la temporada. Creo que incluso le tocó un poco más que a mí, si soy sincero", reconoció Antonelli, recordando fallos técnicos que condenaron al británico en Canadá y Malasia.

Lejos de dar por sentada la hegemonía dentro de las flechas de plata, el italiano advirtió que no se confiará de cara a la temporada 2027 y que espera una intensa batalla interna.