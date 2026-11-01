GP de México 2027: fechas confirmadas de preventa y venta general de boletos

Tras el cierre del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México confirmaron las fechas oficiales para la adquisición de entradas de la edición 2027, la cual se disputará del 29 al 31 de octubre como la vigésima cita del calendario de la Fórmula 1, una vez más siendo parte de un triplete americano.

La edición de 2027 llegará con un atractivo extra para los aficionados mexicanos, ya que por primera vez el trazado capitalino albergará una ronda oficial de la Fórmula 2, la antesala de la Fórmula 1.

La carrera del próximo año será además la segunda del contrato vigente entre 2026 y 2028 con la Fórmula 1, por lo que será un momento de comenzar a negociar para el futuro.

Fechas por etapa: Preventa y Venta General para el GP de México 2027

Los aficionados que busquen sus boletos para la próxima edición deberán estar atentos a las ventas que iniciarán en tan solo unas semanas.

Preventa Citibanamex: 9 y 10 de noviembre

9 y 10 de noviembre Venta Anticipada Banorte: 9 y 10 de noviembre

9 y 10 de noviembre Venta General (todas las tarjetas): 11 de noviembre

Aunque los costos oficiales por zona aún no han sido revelados por la organización, la directiva del evento ha dejado entrever que podría haber un aumento de costos, aunque esto no ha sido confirmado.

¿Qué pasará con aquellos que compraron su Derecho de Apartado?

Para la edición 2026 se vendió por primera vez el beneficio del Derecho de Apartado. Quienes adquirieron esta modalidad tendrán garantizado el acceso exclusivo para seleccionar y asegurar sus asientos antes del inicio de las fases bancarias y la venta al público en general.

Los titulares de este derecho recibirán una notificación directa a través de sus correos registrados para concretar el pago y confirmación de sus lugares para la fiesta de 2027 de manera anticipada.