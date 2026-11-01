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Tabla general Liga MX Jornada 15: América, Chivas y Cruz Azul a Liguilla

Después de 15 jornadas, hay un triple empate por el liderato del Apertura 2026. Consulta los detalles de los clasificados a Liguilla y los equipos que ya están eliminados

Por: Eduardo Cristobal Colin

¿Quién está en Liguilla? Tabla general Liga MX Apertura 2026 Jornada 15
¿Quién está en Liguilla? Tabla general Liga MX Apertura 2026 Jornada 15Especial

La decimoquinta fecha del Apertura 2026 de la Liga MX se vivió con intensidad: duelos de alto voltaje, goles de calidad y movimientos clave en la tabla general que definieron a los primeros clasificados a la Fiesta Grande.

Tras una jornada cargada de emociones, América, Chivas y Cruz Azul se consolidaron en lo más alto con 29 puntos cada uno y boleto asegurado a la Liguilla.

Liga MX. América y Chivas están clasificados a la Liguilla del Apertura 2026
Liga MX. América, Chivas y Cruz Azul están clasificados a la Liguilla del Apertura 2026Mexsport y Reuters

Resumen de los mejores de la Jornada 15

La fecha abrió con resultados que marcaron el ritmo. Atlas venció 1-0 a Atlético de San Luis en visita y se mantuvo en la pelea de arriba. Pachuca impuso su jerarquía al golear 3-0 a Tigres, con doblete de Salomón Rondón, y consagró la eliminación felina.

El sábado fue de partidazos: Monterrey y Tijuana empataron 3-3 en un duelo abierto y lleno de golazos; Chivas no falló en el Akron y derrotó 4-2 al Atlante, con doblete de Santiago Sandoval, para empatar en puntos al líder.

América y Toluca igualaron 2-2 en el Estadio Banorte en un encuentro de alto nivel, donde Henry Martín anotó doblete. El cierre dominical fue decisivo. Santos Laguna venció 1-0 a Necaxa y escaló a puestos de Liguilla.

Cruz Azul cerró con broche de oro al derrotar 2-1 a León (goles de Montaño y Paradela), alcanzó los 29 puntos y se unió al triple empate en la cima junto a América y Chivas, dejando la tabla más apretada de lo que se recordaba en el cierre del torneo.

Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2026

  • FC Juárez 3-1 Querétaro
  • Atlético de San Luis 0-1 Atlas
  • Puebla 1-2 Pumas
  • Pachuca 3-0 Tigres
  • Monterrey 3-3 Tijuana
  • Chivas 4-2 Atlante
  • América 2-2 Toluca
  • Santos Laguna 1-0 Nec

Así va la tabla de la Liga MX después de la Jornada 15 del Apertura 2026

  1. América — 29 puntos (clasificado a Liguilla)
  2. Chivas — 29 puntos (clasificado a Liguilla)
  3. Cruz Azul — 29 puntos (clasificado a Liguilla)
  4. Atlas — 27 puntos
  5. Toluca — 24 puntos
  6. Tijuana — 22 puntos
  7. León — 22 puntos
  8. Monterrey — 21 puntos
  9. Pumas — 20 puntos
  10. Querétaro — 20 puntos
  11. Pachuca — 19 puntos
  12. Santos Laguna — 19 puntos
  13. Atlético de San Luis — 19 puntos
  14. Puebla — 16 puntos
  15. Tigres — 15 puntos (Eliminado del AP26)
  16. Atlante — 14 puntos (Eliminado del AP26)
  17. Necaxa — 10 puntos (Eliminado del AP26)
  18. FC Juárez — 8 puntos (Eliminado del AP26)

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