Tabla general Liga MX Jornada 15: América, Chivas y Cruz Azul a Liguilla
Después de 15 jornadas, hay un triple empate por el liderato del Apertura 2026. Consulta los detalles de los clasificados a Liguilla y los equipos que ya están eliminados
La decimoquinta fecha del Apertura 2026 de la Liga MX se vivió con intensidad: duelos de alto voltaje, goles de calidad y movimientos clave en la tabla general que definieron a los primeros clasificados a la Fiesta Grande.
Tras una jornada cargada de emociones, América, Chivas y Cruz Azul se consolidaron en lo más alto con 29 puntos cada uno y boleto asegurado a la Liguilla.
Resumen de los mejores de la Jornada 15
La fecha abrió con resultados que marcaron el ritmo. Atlas venció 1-0 a Atlético de San Luis en visita y se mantuvo en la pelea de arriba. Pachuca impuso su jerarquía al golear 3-0 a Tigres, con doblete de Salomón Rondón, y consagró la eliminación felina.
El sábado fue de partidazos: Monterrey y Tijuana empataron 3-3 en un duelo abierto y lleno de golazos; Chivas no falló en el Akron y derrotó 4-2 al Atlante, con doblete de Santiago Sandoval, para empatar en puntos al líder.
América y Toluca igualaron 2-2 en el Estadio Banorte en un encuentro de alto nivel, donde Henry Martín anotó doblete. El cierre dominical fue decisivo. Santos Laguna venció 1-0 a Necaxa y escaló a puestos de Liguilla.
Cruz Azul cerró con broche de oro al derrotar 2-1 a León (goles de Montaño y Paradela), alcanzó los 29 puntos y se unió al triple empate en la cima junto a América y Chivas, dejando la tabla más apretada de lo que se recordaba en el cierre del torneo.
Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2026
- FC Juárez 3-1 Querétaro
- Atlético de San Luis 0-1 Atlas
- Puebla 1-2 Pumas
- Pachuca 3-0 Tigres
- Monterrey 3-3 Tijuana
- Chivas 4-2 Atlante
- América 2-2 Toluca
- Santos Laguna 1-0 Nec
Así va la tabla de la Liga MX después de la Jornada 15 del Apertura 2026
- América — 29 puntos (clasificado a Liguilla)
- Chivas — 29 puntos (clasificado a Liguilla)
- Cruz Azul — 29 puntos (clasificado a Liguilla)
- Atlas — 27 puntos
- Toluca — 24 puntos
- Tijuana — 22 puntos
- León — 22 puntos
- Monterrey — 21 puntos
- Pumas — 20 puntos
- Querétaro — 20 puntos
- Pachuca — 19 puntos
- Santos Laguna — 19 puntos
- Atlético de San Luis — 19 puntos
- Puebla — 16 puntos
- Tigres — 15 puntos (Eliminado del AP26)
- Atlante — 14 puntos (Eliminado del AP26)
- Necaxa — 10 puntos (Eliminado del AP26)
- FC Juárez — 8 puntos (Eliminado del AP26)