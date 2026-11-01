Tabla general Liga MX Jornada 15: América, Chivas y Cruz Azul a Liguilla

La decimoquinta fecha del Apertura 2026 de la Liga MX se vivió con intensidad: duelos de alto voltaje, goles de calidad y movimientos clave en la tabla general que definieron a los primeros clasificados a la Fiesta Grande.

Tras una jornada cargada de emociones, América, Chivas y Cruz Azul se consolidaron en lo más alto con 29 puntos cada uno y boleto asegurado a la Liguilla.

Liga MX. América, Chivas y Cruz Azul están clasificados a la Liguilla del Apertura 2026 Mexsport y Reuters

Resumen de los mejores de la Jornada 15

La fecha abrió con resultados que marcaron el ritmo. Atlas venció 1-0 a Atlético de San Luis en visita y se mantuvo en la pelea de arriba. Pachuca impuso su jerarquía al golear 3-0 a Tigres, con doblete de Salomón Rondón, y consagró la eliminación felina.

El sábado fue de partidazos: Monterrey y Tijuana empataron 3-3 en un duelo abierto y lleno de golazos; Chivas no falló en el Akron y derrotó 4-2 al Atlante, con doblete de Santiago Sandoval, para empatar en puntos al líder.

América y Toluca igualaron 2-2 en el Estadio Banorte en un encuentro de alto nivel, donde Henry Martín anotó doblete. El cierre dominical fue decisivo. Santos Laguna venció 1-0 a Necaxa y escaló a puestos de Liguilla.

Cruz Azul cerró con broche de oro al derrotar 2-1 a León (goles de Montaño y Paradela), alcanzó los 29 puntos y se unió al triple empate en la cima junto a América y Chivas, dejando la tabla más apretada de lo que se recordaba en el cierre del torneo.

Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2026

FC Juárez 3-1 Querétaro

FC Juárez 3-1 Querétaro Atlético de San Luis 0-1 Atlas

Puebla 1-2 Pumas

Pachuca 3-0 Tigres

Monterrey 3-3 Tijuana

Chivas 4-2 Atlante

América 2-2 Toluca

Santos Laguna 1-0 Nec

Así va la tabla de la Liga MX después de la Jornada 15 del Apertura 2026