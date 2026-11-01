Joel Huiqui le ‘declara la guerra’ por el liderato a Chivas y América: “Hay una lucha en el cierre”

Cruz Azul venció a León y se colocó dentro de los tres líderes de la Tabla General junto con América y Chivas. Con esta igualdad, a falta de dos Jornadas para el cierre de la temporada regular del Apertura 2026, Joel Huiqui, director técnico de Cruz Azul, habló sobre la ‘guerra’ que hay por la cima y dijo que los tres equipos han sido los mejores durante este semestre. Asimismo, señaló que será un cierre de torneo emocionante para todos.

Tras 15 Jornadas, América está en primer lugar de la Tabla General, Chivas en segundo y Cruz Azul en la tercera posición. Sin embargo, lo relevante es que los tres clubes tienen 29 puntos cada uno con una diferencia de goles de +15, +11 y +10 respectivamente. Dicha igualdad mantendrá un cierre de torneo intenso en esa disputa.

Ante esto, Joel Huiqui mencionó que tanto Cruz Azul, así como América y Chivas han hecho una gran campaña, pero destacó algo importante de su equipo. El estratega mexicano resaltó que tras cuatro victorias consecutivas, La Máquina ha crecido en lo futbolístico y de seguir así podrían terminar como líderes del Apertura 2026.

“Está cerrado el cierre de torneo sobretodo pensando en el liderato. Hay una lucha, una guerra importante. Gracias al esfuerzo de todos llevamos 12 puntos muy marcados en un buen ritmo de juego y nos ha permitido estar muy cerca del liderato. Con los que estamos compitiendo en la punta han hecho un gran torneo. La diferencia es mínima. El liderato es uno de los objetivos del club y estaremos cerca si lo hacemos con lo planeado”, comentó Huiqui.

De igual manera, Joel señaló que para ser mejores hay que jugar bien en el terreno de juego. Por lo tanto, no dudó en decir que Cruz Azul sí es candidato al título por esta inercia positiva. Asimismo, dijo que no sabe si su equipo es el mejor de los tres que pelean el liderato, pero sí aseguró que es el que más trabaja para mejorar en el día a día.

“Es un empate con diferencias de goles. Para ser el mejor hay que demostrarlo en el campo. Hoy hay un par de goles que no logramos anotar y que nos hubieran puesto en un segundo lugar. Yo sí creo que somos un equipo en el cual se ha madurado, cerrado mejor el torneo, hemos encontrado un ritmo ganador. No me considero el mejor, pero sí el que más trabaja. Cruz Azul es un candidato al título por lo demostrado”, agregó.