El golpazo de Karime Macías a México

Le pedimos una opinión al abogado de Karime Macías, Marco Antonio del Toro, tras conocerse que el Reino Unido concedió asilo a su defendida, la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusada de fraude específico superior a 100 millones de pesos. “Nuestra postura es no hacer comentarios, no tenemos intención de festinar en público el resultado obtenido”, respondió. Karime cargaba una orden de aprehensión desde 2018 y un tribunal británico había autorizado su extradición en 2022. Se defendió hasta que el Ministerio del Interior del Reino Unido resolvió concederle asilo. En términos llanos: la está preservando de una actuación arbitraria por parte de la autoridad mexicana, que buscaría castigarla mediante procedimientos viciados. Asilar es proteger frente a la persecución. En este caso, de los gobiernos de Peña Nieto, López Obrador y Claudia Sheinbaum, quien ayer afirmó que México “va a reaccionar”. Un pataleo político tratándose de un asunto cerrado en el sistema inglés, donde la ley suele aplicarse sin estridencias. Karime puede residir legalmente allá y desplazarse sin el brazalete electrónico que la vigilaba. Su asilo es un golpazo para tres administraciones federales distintas. “Ella se dedicará a sus hijos y a recuperar para sí misma un poco de ese tiempo de enorme tensión que padeció de manera injusta”, concluye Del Toro.