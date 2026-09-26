"Me encantaría jugar como el Barcelona de Rafa Márquez": Erik Lira 

Erik Lira está en la misma sintonía que el seleccionador Rafael Márquez. Refiere que también anhelaría jugar en la Selección Mexicana con un estilo similar al del Barcelona, pero es consciente del contexto y la propia historia en el legado del 'Káiser' como defensa central.

"A mí también me encantaría jugar como el Barcelona de Rafa Márquez", atizó el mediocampista ante la polémica declaración de Rafael Márquez previo al duelo contra Colombia, en la que el estratega refirió que "no hay la materia prima" para desarrollar un estilo como el culé.

Incluso Erik Lira lo tomó con humor, al tiempo que asegura que el resto del vestidor no lo tomó de mala manera. Reina la armonía y la autocrpitica.

"En ningún momento nos molestó, sabemos de lo que somos capaces".

Rafa Márquez "es el papá" de nosotros: Lira

De igual modo, Erik Lira manifestó su apoyo para el seleccionador, quien debutó con empate 1-1 al dirigir frente a Colombia, en Baltimore, y por el que ya sienten una relación paternal propia de jugadores y DTs.

"Está al mando, es el papá de nosotros, lo bancamos en todo, estamos con él. De si nos molestó (la comparativa de jugar como el Barcelona), por mí no, sabemos lo que era ese Barcelona de Rafa Márquez".

Sobre el amistoso 1-1 ante los cafeteros, el mediocampista del Cruz Azul dejó ver que se marcha del M&T Bank Stadium satisfecho de la actuación.

"Salimos a la cancha y dimos un partidazo".

Con su titularidad de anoche ante Colombia, Erik Lira llegó a 30 partidos con la camiseta de la Selección Mexicana, de los cuales, 22 son amistosos.