Colapinto admite su error en Bakú: "fue grande y grave" y la FIA le impuso un severo castigo

En el Gran Premio de Azerbaiyán una mala frenada de Franco Colapinto al interior de la curva 1, terminó por sepultar sus aspiraciones por sumar puntos; el error no quedó ahí, sino que arrastró a su compañero de equipo y a Lando Norris.

El piloto argentino era consciente de que su compañero de equipo tenía el ritmo necesario, con neumáticos blandos, para pelear por los puntos, algo que se afirmó cuando en la calificación ambos clasificaron dentro de la Q3. Ante esto, no dudó en demostrar su arrepentimiento por arruinar las aspiraciones de Pierre Gasly.

Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los autos, así que nada, un día complicado, que venía siendo bastante bueno; así que perdón a todo el equipo… y a Pierre que también perdió mucho, estoy triste por la situación, pero obviamente tenemos que dar la vuelta pronto”, expresó Colapinto.

Por su parte, Pierre Gasly no ocultó su inconformidad tras el error de su compañero de equipo. Al ser cuestionado sobre la colisión durante las entrevistas, el francés no dudó en reafirmar su molestia.

Cuando el reportero le mencionó que venía haciendo muy buena carrera, que el objetivo era mantener atrás a Kimi Antonelli para sumar las mayor cantidad de puntos posibles, y que Franco Colapinto se había disculpado; el piloto se limitó a decir lo siguiente:

Si hombre, lo resumiste muy bien… Si, vino a disculparse”, aseveró Pierre Gasly.

Por su parte a Franco Colapinto no le estaban saliendo bien las cosas incluso antes del incidente, esto porque su ritmo se vio comprometido en el transcurso de la carrera debido a la degradación.

No tenía mucho ritmo, empecé a tener degradación atrás por lo que me empecé a quedar un poco, por lo que me empezó a costar bastante… pero obviamente mis disculpas al equipo”, puntualizó el argentino.

El fuego crece en Alpine

La colisión provocada por Franco Colapinto pone en el ojo del huracán la situación que atraviesa la escudería dirigida por Flavio Briatore; quien en el transcurso de la semana se vio envuelto en polémica tras condicionar a los aficionados argentinos al comentar que si seguían las ofensas, y amenazas a Pierre Gasly, pondría dificultades a las entrevistas de Colapinto con la prensa argentina.

FIA sanciona a Colapinto para Malasia

Tras provocar la colisión, la FIA tomó la decisión de sancionar al piloto argentino con 10 segundos, un castigo que se convertirá en cinco posiciones en la parrilla de salida para el Gran Premio de Bahréin en Malasia.