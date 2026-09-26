F1: George Russell domina en Azerbaiyán; 'Checo' Pérez llega en posición 15

George Russell contuvo el ataque de Max Verstappen para ganar el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1, mientras Kimi Antonelli rescató el quinto lugar y Sergio Pérez llegó en la posición 15.

Russell dominó la carrera de este sábado en las calles de Bakú, liderando las 51 vueltas y llegando a tener distancia de diez segundos sobre sus rivales, aunque dos apariciones del Auto de Seguridad le abrieron la puerta a Verstappen a pelearle la victoria.

Eventualmente, la superioridad del motor Mercedes le ayudó al británico a evitar que su rival de Red Bull intentara hacer un rebase en el sprint de doce giros, asegurando su tercer triunfo de la temporada. El margen de victoria fue de 0.196s.

De esta manera, Russell recortó su desventaja en el Mundial de Pilotos a 66 puntos ante Antonelli, quien rebasó a Lewis Hamilton en la conclusión de la carrera para concretar una remontada de once puestos.

En su regreso a la actividad tras su lesión de muñeca, Isack Hadjar completó el podio, por delante de Charles Leclerc y Antonelli. El francés de Red Bull se mantuvo en un ritmo similar al de su coequipero Verstappen durante el recorrido, a tal grado de que ambos intercambiaron puestos mientras persiguieron a Oscar Piastri durante 30 vueltas.

Primera vez desde China en 2024 que dos pilotos de Red Bull suben al podio en un Gran Premio Red Bull Racing

Un accidente de Alex Albon, quien se impactó con la barrera de las Curvas 5 y 6 en ese giro 30, generó la primera aparición del Auto de Seguridad. Al reiniciar, cinco vueltas después, Verstappen superó a Piastri al llegar a la primera curva, pero lo apretado del grupo generó una reacción en cadena en la que Franco Colapinto llegó pasado de velocidad e impactó contra su coequipero Pierre Gasly, quien a su vez chocó con Norris.

Los tres abandonaron, mientras Arvid Lindblad sacó del camino a Liam Lawson y además le propinó un toque a Antonelli, a quien le había tomado 17 giros entrar a zona de puntos y avanzar a séptimo tras este incidente. No hubo sanción para el sueco-británico, quien llegó séptimo, delante de Esteban Ocon, Oliver Bearman y Carlos Sainz.

El otro gran perdedor de la jornada fue Piastri, quien mientras tenía la presión de Hadjar tras el último reinicio al final de la vuelta 39, cometió el error al irse de largo en la zona de escape de la Curva 1 y perder casi todas las posiciones. El australiano cruzó la meta en el lugar 14.

Pese a mantenerse en el puesto 19, Sergio Pérez se mantuvo en zona de DRS mientras perseguía a Gabriel Bortoleto en el primer tercio del recorrido, aprovechando un juego de neumáticos medios.

Si bien la brecha se abrió a hasta diez segundos, el encadenamiento no sólo le permitió al mexicano acercarse al grupo, sino cerrar la competencia con neumáticos suaves. Además, su ubicación en pista le benefició para quedar delante de Sainz para el relanzamiento.

El accidente que generó Colapinto le permitió a Pérez subir al lugar 13, aunque la degradación de los neumáticos suaves le impidió mantenerse delante de Lawson y de Piastri. Su coequipero Valtteri Bottas chocó en la última vuelta.

En la lista de abandonos también figuraron Lance Stroll y Fernando Alonso, en otro fin de semana plagado de problemas mecánicos para Aston Martin.

La próxima fecha del Mundial 2026 de Fórmula 1 será el domingo 4 de octubre en el circuito de Sepang, en Malasia.