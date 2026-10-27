Rumbo al Mundial 2030: Juan Brunetta sería el 6º no nacido en México del Tri

En junio de 2027 se abriría la oportunidad par que Juan Brunetta, actual jugador de Tigres, se convierta en elegible para la Selección Mexicana comandada por Rafa Márquez; de cara al Mundial 2030, se convertiría en el sexto no nacido en México en vestir la playera del Tri en este nuevo proceso.

De acuerdo a diversas fuentes, desde la interna de la Selección Mexicana se preguntó sobre el proceso de naturalización de Juan Brunetta, teniéndolo en el radar -y nada más que eso- de cara a un proceso mundialista que cuenta con Copa Oro, Nations League, posiblemente Copa América y Eliminatorias rumbo a una nueva justa que se disputará en 2030.

Estos son los 6 no nacidos en México que podrían ser parte de este proceso rumbo al Mundial 2030:

Juan Brunetta

En junio de 2027, el nacido en argentina podría convertirse en una nueva posibilidad de Rafa Márquez para las diversas convocatorias de la Selección Mexicana. Para dicha fecha, deberá cumplir con un par de condiciones:

- Mantenerse como futbolista en México, ya sea con Tigres o algún otro club de la Liga MX para cumplir con los 5 años en el país que solicita FIFA.

- Cumplir con el proceso del One Time Switch ante el órgano rector del futbol y renunciar a ser elegible para Argentina.

Juan Brunetta llegó a México en junio de 2022 para vestir la playera de Santos; posteriormente recaló en Tigres. Mexsport

Julián Quiñones

La Pantera se convirtió en el mejor futbolista no nacido en México en la historia del Tri luego de sus 4 goles en el Mundial 2026 que hicieron soñar a un país entero de superar los Octavos de Final, donde terminaron cayendo por primera vez en la historia de las Copas del Mundo en el Estadio Ciudad de México, hoy nombrado Estadio Banorte.

Nombrado como el 28º mejor futbolista del mundo de acuerdo a las nominaciones del Balón de Oro, Julián Quiñones es uno de los inamovibles de cara a esta próxima Copa del Mundo.

Julián Quiñones durante el Mundial 2026 luego de ganar la Bota de Oro en Arabia Saudita. Mexsport

Álvaro Fidalgo

Con 1 gol en Mundiales, igualando la marca de Sinha como dos de los 3 no nacidos en México que anotaron en la máxima justa, el Maguito se convirtió en la última incorporación de la Selección Mexicana e este rubro.

Pese a los pocos minutos que actualmente suma en el Betis de España, Álvaro Fidalgo es bien valorado dentro del Tri, por lo que su sitio podría mantenerse a pesar del difícil momento por el que atraviesa.

Álvaro Fidalgo viste el número 8 en el Tri, ganándole la partida a Carlos Rodríguez. Mexsport

Obed Vargas

De los futbolistas no nacidos en México, Obed Vargas es quien se encuentra en el club de mayor renombre. Vistiendo la playera del Atlético de Madrid, el mediocampista nacido en Estados Unidos, titubea entre sus llamados y ausencias en el Tri debido a la prácticamente nula cantidad de oportunidades con los Colchoneros.

En el centro del terreno de juego, la competencia directa ante gente como Edson Álvarez, Erik Lira, Luis Romo y hasta Israel Reyes podría terminar costándole su llamado con Rafa Márquez.

En solamente unos meses, Obed Vargas dio el salto del Mundial sub 20 con México al Mundial 2026. Mexsport

Germán Berterame

Actualmente en el Inter Miami de Lionel Messi, Germán Berterame es el caso que genera mayor polémica en los actuales llamados a la Selección Mexicana, por lo que dependerá dentro de la cancha vistiendo la playera del Tri.

En su sitio, Raúl Jiménez es un inamovible, sin embargo, el segundo sitio en el eje del ataque se encuentra disponible para Santiago Gimenez, Armando González, Germán Berterame o para algún otro artillero que pueda sumarse de última hora a la lista.

Germán Berterame es el delantero que podría ser 'sacrificado' en más ocasiones de las convocatorias de Rafa Márquez. Mexsport

Santiago Gimenez

Nacido en Argentina y sufriendo de una baja en su nivel de juego, Santiago Gimenez es -al igual que Fidalgo- bien valorado por el Cuerpo Técnico de la Selección Mexicana y su llamado parece ser seguro ante Rafa Márquez, sin embargo, la cantidad de minutos con el Tri podría ser más escasa todavía.

Sin goles en Copa del Mundo y El Bebote desea ser trascendental con la playera verde en busca de su primer máxima justa como protagonista.

Santiago Gimenez no suma goles con la Selección Mexicana en Mundiales. Mexsport

BFG