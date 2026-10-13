Ruanda se alista para recibir el regreso de la Fórmula 1 a África

La Fórmula 1 volverá a África después de 33 años sin celebrar una carrera en el continente. Ruanda será la sede del nuevo Gran Premio de África, previsto para principios de la década de 2030, tras un acuerdo de diez años con la máxima categoría del automovilismo.

La última competencia del campeonato en territorio africano se disputó en 1993, cuando el circuito de Kyalami recibió el Gran Premio de Sudáfrica. Desde entonces, el regreso de la categoría a la región se mantuvo como uno de los proyectos pendientes de su expansión internacional.

El anuncio se realizó en Kigali, capital de Ruanda, con la participación de Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1; Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y Paul Kagame, presidente del país.

Aunque el acuerdo establece el regreso del campeonato al continente, todavía no se ha definido la fecha exacta de la primera carrera. Su incorporación al calendario dependerá del desarrollo de la nueva instalación y de los avances del proyecto.

Así será el circuito de Fórmula 1 en Ruanda

La pista estará ubicada en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de Kigali y cerca del futuro Aeropuerto Internacional de Bugesera. El proyecto contempla un circuito permanente que deberá cumplir con los requisitos de Grado 1 de la FIA para albergar competencias de Fórmula 1.

La propuesta busca integrar el trazado con el entorno natural de la zona. Para ello, aprovechará las variaciones de elevación del terreno, una característica que permitirá incorporar distintos retos al recorrido y ofrecer una experiencia diferente para los pilotos.

Además de recibir el Gran Premio, el complejo está proyectado como un espacio para otros eventos internacionales y actividades relacionadas con el automovilismo. La intención es que sus instalaciones tengan utilidad durante todo el año y contribuyan al desarrollo de la infraestructura deportiva del país.

El Gobierno de Ruanda también busca impulsar el turismo y generar oportunidades económicas mediante la llegada de visitantes, empresas y profesionales vinculados con el campeonato. Estos beneficios forman parte de los objetivos del proyecto y dependerán de su desarrollo.

La Fórmula 1 busca ampliar su presencia internacional

La incorporación de Ruanda forma parte de los esfuerzos de la Fórmula 1 por llegar a nuevos mercados y fortalecer su vínculo con los aficionados de distintas regiones.

La categoría ha destacado el potencial de su afición en África, donde estima que cuenta con más de 100 millones de seguidores. Esta audiencia representa una oportunidad para ampliar su alcance y acercar el campeonato a nuevas generaciones.

El regreso también permitirá que la Fórmula 1 vuelva a tener una carrera en un continente que ha permanecido fuera de su calendario después de más de tres décadas.

La evolución de las obras y los detalles que se den a conocer en los próximos años marcarán el camino hacia la primera carrera en Bugesera.