Roy Hodgson vuelve al origen con Bristol City a los 78 años

Roy Hodgson vuelve al punto donde todo comenzó. A sus 78 años, el técnico inglés regresa al Bristol City , el mismo club que dirigió por primera vez hace 44 años, ahora con la misión de cerrar la temporada en un interinato de siete partidos.

El movimiento llega tras la salida del alemán Gerhard Struber , en un momento en el que los Robins ocupan la posición 16 de la EFL Championship , lejos de la zona de ascenso y con la necesidad de encontrar estabilidad en el cierre del calendario.

Para Hodgson, el regreso tiene un peso especial. No solo vuelve a dirigir en Inglaterra, sino que lo hace en el sitio donde arrancó su trayectoria en su país, en un contexto completamente distinto al de aquel primer ciclo. Su última experiencia había sido con el Crystal Palace entre 2023 y 2024, donde asumió un rol similar: ordenar a un equipo en medio de la competencia.

Tuve muy buenas conversaciones con la dirigencia y estoy muy entusiasmado por la oportunidad de ayudar hasta el final de esta temporada. Vamos a ir directo al trabajo”, aseguró el entrenador inglés, quien ya tiene como primer objetivo el compromiso del Viernes Santo ante el Charlton Athletic . y estoy muy entusiasmado por la oportunidad de ayudar hasta el final de esta temporada. Vamos a ir directo al trabajo”, aseguró el entrenador inglés, quien ya tiene como primer objetivo el compromiso del

Su primera etapa con el Bristol City, sin embargo, estuvo marcada por las dificultades. Entre enero y abril de 1982, dirigió 21 partidos y ganó solo 3, en medio de una crisis institucional profunda. El club enfrentaba problemas económicos, pérdida constante de jugadores y un entorno que terminó por derivar en el descenso a la cuarta división.

Años más tarde, el propio Hodgson recordó ese periodo como uno de los más complejos de su carrera, prácticamente una labor de contención más que de competencia, en la que su tarea principal era sostener al equipo hasta el final del torneo.

Lejos de ese arranque complicado, el inglés construyó una carrera amplia y reconocida a nivel internacional. Pasó por clubes como el Inter de Milán , Fulham FC y Liverpool FC , además de dirigir selecciones como Selección de Inglaterra , Selección de Suiza y Selección de Finlandia .

Ahora, más de cuatro décadas después, Hodgson regresa con una encomienda puntual: darle orden al equipo, competir en el cierre y aportar su experiencia en un momento clave. No se trata de construir un proyecto, sino de ejecutar una solución inmediata.

Siete partidos, un cierre de temporada… y una historia que, de alguna forma, vuelve a empezar donde todo comenzó.