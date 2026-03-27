Mercedes domina la FP3 en Suzuka; "Checo" Pérez en la posición 20 antes de la calificación

La última práctica antes de la sesión de calificación del Gran Premio de Japón dejó en claro que la lucha por la pole position estará entre los Mercedes, por lo que la contienda seguirá marcada entre George Russell y Andrea Kimi Antonelli; esto mientras Sergio Pérez finalizó fuera de los primeros 15 en el circuito de Suzuka.

Los McLaren han tenido de nuevo complicaciones. El monoplaza de Lando Norris tuvo que entrar a reparaciones mayores por un reemplazo del sistema de recuperación de energía por lo que perdió los primeros 35 minutos de la sesión, esto mientras su compañero Oscar Piastri se colocó cuarto, aunque a un segundo de diferencia de lo hecho por Andrea Kimi Antonelli.

Norris, cuando por fin pudo rodar, se ubicó sexto a 1.2 segundos de diferencia del puntero. El ganador del Gran Premio de China, Antonelli, logró un mejor tiempo de 1m29.362s en los últimos 20 minutos rodando con las gomas blandas. George Russell, líder del campeonato, finalizó segundo a 0.254s de su compañero.

Charles Leclerc fue el mejor del resto llevando a su Ferrari a la tercera posición, aunque a ocho décimas de segundo siendo el último competidor por debajo de una desventaja de un segundo respecto a los Mercedes. Lewis Hamilton se posicionó quinto.

Audi sigue dando las sorpresas con Nico Hulkenberg en la séptima posición y Gabriel Bortoleto en noveno. Entre ambos se situó el Red Bull de Max Verstappen que se quejó de la falta de estabilidad en cada una de las curvas del circuito de Suzuka.

Sergio Pérez y Cadillac en la parte posterior

Sergio “Checo” Pérez tuvo otra jornada de aprendizaje junto con Cadillac sumando kilómetros. El mexicano completó 16 giros situándose en la posición 20, justo por detrás de su compañero Valtteri Bottas. Entre ambos pilotos de la escudería americana solo hubo 0.034s de diferencia.

Los dos monoplazas de Cadillac volvieron a finalizar por delante de los Aston Martin de Lance Stroll y de Fernando Alonso.