Rowdy Téllez firma con los Bravos y se mantiene en la órbita de MLB

Rowdy Téllez se mantiene en la órbita de Grandes Ligas. El cañonero de 31 años llegó a un acuerdo de liga menor con los Bravos de Atlanta, apostando por una nueva oportunidad en MLB y dejando en pausa su posible incorporación con los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Beisbol.

El movimiento, reportado por Jon Heyman de MLB Network, aún no ha sido confirmado de manera oficial por el club, pero representa una vía para que el primera base compita por un lugar en el roster durante el proceso de evaluación rumbo a la temporada.

Para los Bravos de Atlanta, la llegada de Téllez suma una alternativa de poder zurdo en la primera base y como bateador designado, fortaleciendo la profundidad ofensiva de la organización. Para el pelotero, significa una nueva oportunidad de mantenerse en el radar de MLB tras un 2025 de altibajos.

Durante la temporada pasada, Rowdy Téllez dividió su actividad entre los Marineros de Seattle y los Rangers de Texas, dejando una línea de .228/.276/.443, con 17 jonrones y 49 carreras impulsadas en 112 juegos. Su paso por Seattle fue irregular, pero logró cerrar en mejor forma tras firmar con Texas a mediados de campaña.

Con los Rangers, el mexicano mostró señales positivas: en 50 encuentros registró seis cuadrangulares y un OPS+ de 124, reflejando una producción ofensiva por encima del promedio de la liga en ese tramo final.

Además, Téllez fue parte de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde bateó para .280, con un jonrón y cinco producidas en 25 turnos, manteniéndose como una pieza de poder dentro del lineup.

A lo largo de ocho temporadas en MLB con los Azulejos de Toronto, los Cerveceros de Milwaukee, los Tigres de Detroit, los Rangers de Texas y los Marineros de Seattle, el inicialista acumula 122 cuadrangulares, con promedio de .234 y un OPS de .737.

Ahora, con este acuerdo, Rowdy Téllez buscará convertir esta oportunidad en un regreso formal a Grandes Ligas, mientras que su posible llegada a la LMB queda en pausa… al menos por ahora.