Daniel Suárez afirma que Ross Chastain dijo cosas “de cobardes” tras carrera de NASCAR en Las Vegas

Daniel Suárez asegura que su excoequipero de NASCAR Cup, Ross Chastain, hizo comentarios “de cobardes” durante la discusión que sostuvieron tras la carrera de ayer domingo en Las Vegas.

Ambos protagonizaron varios roces a lo largo de la competencia, tanto al principio, en el que incluso el coche del regiomontano quedó con daño menor en su carrocería, y en el final, donde asumió la responsabilidad de haberle cerrado la puerta al estadounidense.

Sin embargo, la conversación que empezaron en la zona de pits se convirtió en una discusión que incluyó un empujón por parte de Chastain, tras lo cual el regiomontano aseguró que había actitudes con “doble cara” por parte de su ex compañero en Trackhouse Racing.

Este lunes, Suárez ahondó más en la situación, afirmando que hubo comentarios poco afortunados por parte de Chastain, sin especificar de qué tipo.

Conozco a Ross desde hace mucho tiempo y siempre supe que éramos muy diferentes. Ya saben, somos personas muy distintas. No pasa nada. Siempre lo he respetado”, mencionó en su canal de YouTube, donde comparte reportes semanales de sus actuaciones en pista.

Pero las palabras que él dijo después de la carrera son completamente inaceptables. Eso es de cobardes. No está bien. Le he perdido mucho respeto como persona, porque eso no está bien. No le queda bien y no encaja con el tipo de persona que es, creo. Y fue un poco triste, para ser honesto”.

Asimismo, Suárez admitió que tenía “muchas ganas” de golpear a Chastain en el calor del momento, pero no le vio sentido al asunto, considerando que ambos terminaron en los lugares 17 y 18 en la competencia.

También calificó de “inaceptable” el hecho de que Chastain lo golpeara con su coche en la vuelta posterior a la bandera a cuadros, por motivos de seguridad.

Tenía muchas ganas de pelear, pero ¿qué iba a ganar? No hay nada que ganar con eso. Él no es el tipo de persona con la que quiero pelear, pero sí, simplemente me decepcionó”, dijo Suárez.

En persona, él es el tipo de persona que aún puede controlarse. Ni siquiera sabía que me había golpeado por detrás en la recta”.

Le dije: 'Oye, me golpeaste por detrás;. Él dijo: "No, no lo hice". Le dije: 'Me golpeaste en la recta, giraste a la derecha y me golpeaste'. Él dijo: 'Oh, tú estabas a mi lado'. Le dije: 'Te estaba alzando la mano para disculparme por lo que pasó tres vueltas antes'”.

Coincidentemente, Suárez ha tenido algunos encuentros agresivos en pista con sus excoequiperos de Trackhouse Racing en la temporada en curso, aunque negó que esto sea algo que se proponga hacer tras pertenecer a la organización por cinco años.

Ni siquiera estoy pensando en ello”, expresó.

Hasta la noche del lunes, Chastain no ha hecho ningún comentario respecto a esta situación.

El videoblog de Daniel Suárez y el comentario sobre Ross Chastain