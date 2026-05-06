Las palabras de ‘El Vasco’ Aguirre que hoy se salen de control

Este 6 de mayo de 2026, Javier ‘El Vasco’ Aguirre tiene la mira puesta en la concentración de los jugadores de la Liga MX en la Selección Mexicana, pero todo dio un giro con la concesión que se le dio al Toluca, por lo que ahora en Chivas pidió que sus convocados regresen al club para afrontar la Liguilla. Las palabras que dio el técnico el pasado mes de marzo, parece que hoy se salen de control.

“La prioridad es esa concentración por encima de la Semifinal de Concacaf. Nosotros nos concentramos el día 6 de mayo, hay Concachampions entre el 5 y el 7. Jugarán el 5 y vendrán conmigo el 6, el 7 no juegan. Y eso está aprobado por todo el mundo”, mencionó ‘El Vasco’ Aguirre el 26 de marzo de 2026.

Javier 'El Vasco' Aguirre en conferencia de prensa Mexsport

Este miércoles, Toluca disputará el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf, ante LAFC. Lo hará con Jesús Gallardo y Alexis Vega, futbolistas que fueron convocados en la lista que dio Javier ‘El Vasco’ Aguirre el pasado 28 de abril.

El Toluca no ha emitido algún comunicado sobre si Gallardo y Vega tendrán acción este día, por lo que Amaury Vergara, presidente de Chivas, exhibió que los “acuerdos” son válidos cuando todas las partes los respetan.

“Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, publicó en redes sociales.

Chivas cayó 3-1 ante Tigres en el duelo de ida de los Cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX y el partido de vuelta lo disputará este sábado en el Estadio Akron.