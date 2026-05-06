Chivas desafía a la Selección: Jugadores reportan con Amaury tras permiso a Toluca

La jornada del miércoles 6 de mayo será de alta tensión para algunos equipos de la Liga MX con la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre y es que, mientras el discurso oficial en semanas pasadas es que había un consenso para anteponer al equipo nacional en fase de la liguilla esa armonía se ha roto y Armando González reportó esta mañana con Chivas, tal como lo ordenó Amaury Vergara.

Tras la autorización otorgada al Deportivo Toluca para retener a sus seleccionados de cara a un compromiso internacional en la Concachampions con Alexis Vega y Jesús Gallardo, Vergara ordenó el llamado de sus cinco jugadores convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026, esto luego de que a su parecer se rompió la regla de que Toluca solo dispondría de sus jugadores para los partidos de ida de dicha competencia que fueron la semana pasada.

Vergara sentenció en redes sociales que "los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan". Chivas es el equipo que más jugadores de la Liga MX otorga a la selección. El equipo tapatío se siente profundamente afectado, pues la ausencia de titulares clave incidió directamente en la derrota por 3-1 ante Tigres en la liguilla.

Hormiga González y el resto de Chivas llega al llamado de Amaury

Un video en la cuenta de Instagram de la cadena FOX Sports México muestra como Armando González arribó este miércoles a las instalaciones de Chivas, esto ante las órdenes de Vergara. En las imágenes se observa al seleccionado entrando en su coche. Poco después también llegaron el resto de sus compañeros: Luis Romo, Raúl Rangel y Roberto Alvarado.

Al mismo tiempo, la Selección Mexicana emitió un fuerte comunicado advirtiendo que: “Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”.

La concentración iniciará a las 8 de la noche de este miércoles, por lo que las próximas horas serán decisivas para llegar a un acuerdo entre los equipos y el cuadro titular. Aguirre había destacado en conferencias pasadas que, tras una plática con Vergara, el dueño de Chivas le había prometido que lo más importante era la selección nacional.