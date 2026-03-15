VIDEO: El mexicano Daniel Suárez y Ross Chastain casi terminan en golpes en NASCAR

El piloto mexicano Daniel Suárez y su excompañero en el equipo Trackhouse, Ross Chastain, estuvieron cerca de llegar a los golpes en la quinta fecha de la NASCAR Cup que se disputó este domingo en el óvalo de Las Vegas, esto tras la conclusión de la competencia.

Las cámaras de televisión mostraron cuando Chastain y Suárez parecían sostener una conversación con gritos antes de que el piloto estadunidense empujara al mexicano. Posteriormente, la cámara a bordo de Chastain mostró que fue él quien dio el primer empujón sobre el competidor regio.

Suárez declaró al canal Frontstretch en X que Chastain había mostrado su verdadera identidad, misma que él presentía existía desde que eran compañeros de equipo hasta finales del 2025.

“Nos tocamos un poco en la curva dos y él estaba enojado por eso”, dijo el regiomontano. “Yo estaba intentando conversar, pero él estaba muy alterado (echando chispas). Solo dijo algo”.

“Quiero decir, por alguna razón, nuestra relación siempre ha sido muy rara. Casi como si hubiera un poco de "doble cara" por su parte, por alguna razón. Y hoy, de hecho, vi lo que creo que él ha tenido en mente durante un tiempo”

El mexicano dijo que la actitud de su rival en pista no lo hará cambiar su estilo de conducción y recordó que ha tenido antes enfrentamientos de este tipo al ser mexicano. Suárez es el primer no estadunidense que ha ganado un campeonato de una de las series nacionales, pero también el único que ha ganado en un óvalo en Cup.

“No le guardo rencor a nadie. Solo estoy haciendo lo mío, pasándola muy bien. Pero es triste que él piense de esa manera”.

“Pero escucha, al final del día, no es mi primer rodeo. He tenido que pasar por mucho para poder llegar a este punto. Y así es como soy. Ese es el camino que he tenido que recorrer para poder venir de un país diferente. Así que él es solo parte de eso”.