Irán exige garantías para la Guardia Revolucionaria para ir al Mundial en EU

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI, por sus siglas en inglés), Mehdi Taj, dice que la FIFA debe garantizar que Estados Unidos no insulte al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica si la selección nacional va a viajar al país para disputar la el Mundial 2026 en junio.

Una delegación de la FFIRI, entre la que se encontraba Taj, dio media vuelta en la frontera canadiense la semana pasada debido a lo que calificaron de trato irrespetuoso por parte de los funcionarios de inmigración cuando intentaban asistir al Congreso de la FIFA en Vancouver.

Taj dijo que la decisión de regresar a casa había sido una elección propia, pero el ministro de Inmigración de Canadá confirmó posteriormente ante el Parlamento que el visado del presidente de la FFIRI había sido cancelado mientras se encontraba en el aire debido a sus vínculos con la Guardia Revolucionaria.

Canadá incluyó la Guardia Revolucionaria, una fuerza militar de élite cuyo objetivo es proteger el régimen clerical chiíta en Irán, en la lista de "entidades terroristas" en 2024, cinco años después de que Estados Unidos hiciera lo mismo.

FIFA lamenta lo sucedió a Irán e invita a la FFIRI a Zúrich el 20 de mayo

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, envió una carta en la que lamentaba las "molestias y la decepción" que los iraníes habían sufrido en Canadá e invitaba a la FFIRI a Zúrich el 20 de mayo a una reunión sobre sus preparativos para la Copa Mundial.

Taj dijo el martes a la cadena estatal IRIB que solicitaría garantías al organismo rector sobre el trato que recibirá la delegación iraní en Estados Unidos.

Necesitamos una garantía, para nuestro viaje, de que no tienen derecho a insultar los símbolos de nuestro sistema, especialmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", dijo al margen de una manifestación nocturna progubernamental en Teherán.

Esto es algo a lo que deben prestar mucha atención. Si existe tal garantía y se asume claramente la responsabilidad, entonces un incidente como el que ocurrió en Canadá no volverá a suceder."

Nuestro anfitrión es la FIFA: Federación de Irán

Estados Unidos, Canadá y México coorganizan la Copa Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, y está previsto que Irán dispute dos partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y uno en Seattle.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, dijo la semana pasada que Washington no tenía objeciones a que los jugadores iraníes participaran en el torneo, pero que no se admitiría en el país a nadie vinculado a la Guardia Revolucionaria.

Taj, quien ocupó un alto cargo en la Guardia Revolucionaria en la provincia de Isfahán antes de pasar a la administración del futbol, dijo que cualquier cosa que no sean garantías absolutas podría provocar que la delegación iraní se viera obligada a dar media vuelta en la frontera estadounidense.

Vamos a la Copa Mundial, para la que nos hemos clasificado, y nuestro anfitrión es la FIFA, no el señor Trump, ni Estados Unidos", añadió.

Si aceptan acogernos, también deben aceptar que no deben insultar a nuestras instituciones militares de ninguna manera, (...) porque si lo hacen, naturalmente podría crearse el mismo tipo de situación que ocurrió en Canadá, donde existía la posibilidad de que tuviéramos que regresar. Por lo tanto, debe haber este tipo de garantía para que podamos ir con tranquilidad".

La participación de Irán en el Mundial ha estado en entredicho desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra la República Islámica el 28 de febrero pasado.

Con la suspensión de la primera división del futbol iraní, los jugadores locales han estado en una concentración en Teherán preparándose para el torneo.

Taj dijo que la FFIRI esperaba organizar al menos un partido amistoso con un "equipo muy bueno" en la vecina Turquía, donde Irán jugó contra Nigeria y Costa Rica a finales de marzo.

Con información de Reuters.

*mcam