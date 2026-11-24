El camino hacia Canton ya tiene una nueva lista de aspirantes. El Pro Football Hall of Fame anunció este martes que 52 exjugadores avanzaron en el proceso de selección para la Clase de 2027, en un grupo encabezado por figuras de primer nivel como Ben Roethlisberger, Rob Gronkowski y Adrian Peterson, quienes participan por primera vez en la votación.

La relación está integrada por 30 jugadores ofensivos y 22 defensivos. Además de los tres históricos protagonistas de la NFL, también superaron este primer recorte Antonio Brown y Richard Sherman, otros dos nombres que debutan en el proceso de elegibilidad.

La cifra final quedó en 52 debido a empates en la posición número 50, de acuerdo con las reglas del organismo. Entre los aspirantes que continúan en carrera también aparecen Eli Manning, Frank Gore, Marshawn Lynch, Steve Smith Sr., Jason Witten, Terrell Suggs y James Harrison.

Roethlisberger y Gronkowski, dos favoritos en su primer año

Uno de los nombres más destacados es Roethlisberger, quien disputó 18 temporadas con los Pittsburgh Steelers, entre 2004 y 2021. El quarterback conquistó dos Super Bowls, recibió seis invitaciones al Pro Bowl y terminó su trayectoria con 64,088 yardas por pase y 418 envíos de anotación.

También sobresale Gronkowski, cuatro veces campeón del Super Bowl y una de las figuras más dominantes en la historia de su posición. El ala cerrada consiguió cuatro selecciones al primer equipo All-Pro y cinco apariciones en el Pro Bowl durante sus 11 temporadas, en las que defendió los colores de los New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers.

Por su parte, Peterson llega a la votación respaldado por una de las mejores temporadas individuales para un corredor: en 2012 acumuló 2,097 yardas terrestres, ganó el premio al Jugador Más Valioso de la NFL y fue seleccionado siete veces al Pro Bowl.

¿Cómo se elegirá a la Clase 2027 del Salón de la Fama?

El siguiente paso será reducir la lista de 52 a 25 semifinalistas, cuyos nombres se conocerán en dos semanas. Posteriormente, una nueva votación seleccionará a los 13 jugadores que llegarán a la reunión definitiva.

A ellos se sumarán Bill Belichick, elegido por el subcomité de entrenadores, y Robert Kraft, seleccionado en la categoría de contribuyentes. Así se conformará un grupo de 15 candidatos.

En la reunión previa al Super Bowl LXI, el comité reducirá la lista a 10 y después a siete. Los votantes podrán respaldar a seis de esos siete aspirantes y cada candidato necesitará al menos el 80% de aprobación para ingresar al recinto.

La Clase 2027 se anunciará durante la ceremonia de NFL Honors en febrero, en Los Ángeles. La entronización tendrá lugar en agosto, en Canton, Ohio.