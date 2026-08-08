Rodrigo Dourado deja al América para llegar al FC Juárez

El mediocampista brasileño Rodrigo Dourado fue cedido a préstamo por las Águilas del América al FC Juárez, según confirmaron esta tarde ambas instituciones en sus redes sociales.

Con la llegada del Director Técnico Guillermo Almada, el jugador no entró en los planes del estratega uruguayo, por lo que ya se contemplaba que el equipo de Coapa tendría una vacante de extranjero.

Rodrigo Dourado llegó al América el 1 de enero de 2026, para reforzar al equipo en el Torneo de Clausura, procedente del Atlético de San Luis. En ese momento, el estratega de América era André Jardine, quien había dirigido al jugador torneos atrás.

Dourado llegó al América en la etapa de André Jardine Mexsport

Durante su paso por el cuadro azulcrema, jugó 22 partidos oficiales y superó los 1,200 minutos de juego. El único gol que marcó Dourado con el América fue en la CONCACAF Champions Cup, el 18 de marzo, ante el Philadelphia Union.

Hace apenas unas horas, la directiva del FC Juárez dio a conocer que la FIFA le había levantado la sanción que le impedía realizar fichajes debido a un “proceso administrativo” inconcluso que el cuadro fronterizo tenía con el organismo rector del futbol mundial.

Por lo anterior, el de Rodrigo Dourado, mediocampista brasileño de 32 años de edad, sería el primer fichaje de FC Juárez, cub que actualmente es dirigido por el español Salvador Valero como técnico interino, luego de las tres derrotas consecutivas que sufrió el portugués Pedro Caixinha en el torneo de Liga.