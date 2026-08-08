¿Viene al América? Ángel Di María rompe el silencio sobre el futuro de Jaminton Campaz

El mercado de fichajes de la Liga MX aún espera el desenlace de la posible llegada de Jaminton Campaz a las Águilas del América. El talentoso mediocampista colombiano de Rosario Central ha sido fuertemente vinculado con el conjunto de Coapa, una situación que no ha pasado desapercibida en el entorno del Canalla, al grado de que el histórico Ángel Di María ya habló abiertamente sobre el futuro de su compañero.

El 'Fideo' confesó que ha intentado convencer al colombiano de permanecer en Argentina, pero entiende perfectamente que el destino de Campaz podría estar en el nido azulcrema debido a las finanzas de la institución de Rosario.

Sí, ya vengo hace varios días diciéndole (que se quede), creo que lo que él decida va a ser lo mejor. Es decisión de él, del club. Como dije, el club a veces necesita tener una venta. Es importante para el crecimiento también. No somos Boca o River, que crean desde otra manera", sentenció Di María, dejando abierta la puerta para su salida al futbol mexicano.

Jaminton Campaz rompe el silencio tras los rumores del América

Por su parte, Jaminton Campaz habló después de la victoria de Rosario Central sobre Aldosivi y aseguró que se encuentra tranquilo y concentrado en el presente con su equipo.

El colombiano también dejó abierta la posibilidad de salir del club si finalmente llega una oferta que concrete su transferencia, aunque aseguró que, de darse ese escenario, quiere despedirse de Rosario Central de la mejor manera.

Como dije ahora, si es hora de irme, me voy. La idea es salir bien, salir por la puerta grande”, afirmó Campaz.

El mediocampista también destacó la importancia de disputar la Copa Libertadores, torneo que considera una oportunidad especial para cualquier futbolista.

Si no estamos para lo que es el partido Libertadores, qué partido hermoso. La Libertadores, un torneo que todos lo quieren jugar y pocos lo logran. Y nada, aprovechar las oportunidades, jugar feliz, como decía, y con alegría y saber que haciendo las cosas bien, el equipo va a llegar a grandes logros”, expresó.

De momento, el futuro de Jaminton Campaz continúa en el aire. Mientras crecen las versiones que lo colocan como posible refuerzo del América de México, el colombiano mantiene el enfoque en Rosario Central y espera que su situación se defina entre el club y el propio jugador.