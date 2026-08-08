PSG jugará sus primeros 2 títulos de la 2026-27 sin haber ganado en pretemporada

PSG igualó con Manchester United al empatar 1-1, duelo que representó su último de la actual pretemporada de cara a los compromisos por el título de Supercopa de Europa (Vs Aston Villa) y Supercopa de Francia (ante Lens).

Ibrahim Mbaye fue le encargado de inaugurar el marcador para el club de la capital francesa en el minuto 2, mientras que Brian Mbeumo ofreció el empate a los Red Devils (32'), que dispusieron de las ocasiones más peligrosas a pesar de la mayor posesión parisina.

El técnico del PSG, Luis Enrique, solo había realizado dos cambios con respecto al once titular, lleno de canteranos y goleado por el Mallorca (3-0) tres días antes, con la titularidad de Pacho en el centro de la defensa como cambio más destacado, pero el rendimiento fue más consistente.

El técnico español no alineó de inicio a ninguno de los cuatro mundialistas que acaban de incorporarse al grupo (Joao Neves, Nuno Mendes, Vitinha y Marquinhos), pero los hizo entrar a todos al mismo tiempo para la última media hora.

¿Cuándo son los siguientes partidos de PSG?

El conjunto de la entidad parisina se medirá por la Supercopa de Europa y la Supercopa de Francia al Aston Villa de Inglaterra y a Lens de la Ligue 1, respectivamente.

Estos son los días y horarios en los que PSG intentará conquistar 2 títulos más y llevarlos a sus vitrinas, de cara a una temporada en la que intentarán proclamarse como reyes absolutos en la era reciente de la Champions League, certamen del que son bicampeones.

Supercopa de Europa: PSG Vs Aston Villa / miércoles 12 de agosto, 13:00 horas - RedBull Arena de Austria.

Supercopa de Francia: PSG Vs Lens / domingo 16 de agosto, 12:45 horas - Estadio Bollaert-Delelis de Francia.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG