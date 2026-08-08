Chucky Lozano tendrá compañero de lujo en LA Galaxy: llega Sergi Roberto

El LA Galaxy continúa reforzándose con futbolistas de experiencia internacional y parece decidido a construir un proyecto capaz de competir por los principales objetivos de la MLS. El conjunto angelino anunció la incorporación del español Sergi Roberto, quien se suma al equipo después de dos temporadas en el Como de Italia.

El experimentado mediocampista llega al futbol estadounidense para aportar jerarquía y experiencia a una plantilla que ya cuenta con figuras de recorrido internacional.

Sergi Roberto tiene una amplia trayectoria en el futbol europeo, especialmente por su paso por el FC Barcelona, club en el que se formó y con el que llegó a convertirse en un jugador importante. Durante su etapa con el conjunto catalán disputó numerosos partidos y conquistó varios títulos antes de continuar su carrera en Italia.

Sergi Roberto se suma al proyecto del LA Galaxy

La llegada del español representa un nuevo capítulo en su carrera y, al mismo tiempo, refuerza las intenciones del LA Galaxy de elevar el nivel de su plantilla.

El club de Los Ángeles ha apostado por incorporar jugadores de experiencia y renombre para fortalecer diferentes zonas del campo y aumentar sus posibilidades de competir por los objetivos más importantes de la temporada.

Entre las incorporaciones que destacan en este proyecto aparece el mexicano Hirving “Chucky” Lozano, quien recientemente llegó al LA Galaxy como jugador franquicia para convertirse en una de las principales figuras del equipo.

La presencia de Lozano y ahora de Sergi Roberto le da al conjunto angelino dos futbolistas con amplia experiencia en el futbol europeo y recorrido en competencias de alto nivel.

Chucky Lozano y Sergi Roberto, las nuevas figuras del LA Galaxy

Con estas incorporaciones, el LA Galaxy busca construir un plantel competitivo que combine experiencia internacional y talento para afrontar una nueva temporada en la MLS.

Para Sergi Roberto, su llegada a Estados Unidos supone el inicio de una nueva etapa después de sus experiencias en España e Italia. Ahora tendrá la oportunidad de competir en una liga que ha incrementado su protagonismo internacional.

Mientras tanto, el Chucky Lozano tendrá un nuevo compañero de jerarquía en un proyecto que apunta a devolver al LA Galaxy a los primeros planos de la MLS.

El conjunto angelino continúa así con la construcción de una plantilla ambiciosa, con Lozano y Sergi Roberto como dos de los nombres que buscarán marcar diferencia en el futbol estadounidense.