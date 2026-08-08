Federación Surcoreana se disculpa tras polémicas de árbitros

Después de que se diera a conocer que la Federación Surcoreana de Futbol proporcionara entretenimiento sexual a árbitros extranjeros y otras polémicas en los últimos días, el organismo ofreció disculpas.

“Lamentamos profundamente la decepción y la preocupación causadas por los diversos problemas y polémicas que rodearon a la federación desde el Mundial de 2026. Expresamos nuestras más sinceras disculpas por haber suscitado inquietud en torno a una serie de cuestiones, desde una comparecencia parlamentaria y una redada policial sin precedentes hasta las noticias aparecidas en los medios sobre incidentes ocurridos hace más de una década de los que ni siquiera los propios miembros de la federación tenían conocimiento”, declaró la KFA.

La Federación Surcoreana de Futbol señaló que se tomarán en serio las críticas AFP

En días anteriores, se dio a conocer una auditoría gubernamental de 2016 en la que se reveló que la KFA utilizó tarjetas de crédito corporativas para pagar servicios de entretenimiento sexual en salones de masajes y otros locales para adultos de Seúl y otras ciudades que alojaron partidos internacionales entre marzo de 2011 y marzo de 2012.

Asimismo, el pasado jueves las autoridades registraron las instalaciones de la Federación Surcoreana de Futbol como parte de una investigación sobre el nombramiento del exseleccionador de la selección varonil Hong Muyng-bo.

Hong Muyng-bo está en el ojo de la polémica AFP

“Todos los miembros de la federación nos tomaremos muy en serio las críticas que nos llegaron desde todos los frentes y las aprovecharemos como una oportunidad para llevar a cabo una reforma en profundidad”, agregó.

Con información de Europa Press.