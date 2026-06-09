Riesgo de estadios vacíos en el Mundial por reventa; FIFA analiza regalar boletos

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) registra un inventario de 180,000 entradas disponibles en el mercado secundario de reventa a menos de una semana del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, lo que genera proyecciones de baja asistencia en las tribunas de las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Los reportes financieros internos revelados por el medio especializado Financial Times señalan que la situación actual se originó por el esquema de precios para el mercado norteamericano, el cual tasó las entradas de la fase de grupos con valores que desincentivaron la compra por parte de los aficionados locales con las localidades más caras en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA.

Esta coyuntura permitió que sindicatos de reventa y empresas de hospitalidad corporativa adquirieran bloques enteros de accesos bajo la expectativa de una demanda que no se materializó en los indicadores de compra domésticos y que también ha afectado al sector hotelero, quienes han admitido que no están llegando a las metas establecidas.

Vista panorámica desde lo alto del Estadio Banorte. Mexsport

Factores estructurales del estancamiento en la venta de accesos

Según la nota del Financial Times existen diversos factores que han llevado a que la meta de la venta de los boletos no se concrete.

Primero, la ampliación del torneo a 48 selecciones con partidos en la primera etapa que lucen poco atractivos.

Sumado a esto están las distancias kilométricas entre las ciudades sede que elevaron los costos de traslado para las aficiones extranjeras.

Por último, un factor lejano a la FIFA es que la reducción del presupuesto para entretenimiento limitó la capacidad de viaje de los seguidores internacionales.

Ante la perspectiva de transmitir partidos con zonas desiertas en los sectores comerciales y de palcos, las cadenas de televisión con derechos de transmisión ejercen presión sobre los comités organizadores locales, debido al impacto directo que el entorno de las gradas genera en las mediciones de audiencia y en las valuaciones de pautas comerciales vigentes.

Como estrategia de mitigación, las oficinas operativas de la organización evalúan la distribución de cortesías a instituciones educativas y ligas comunitarias de las ciudades sede para asegurar la ocupación visual de las zonas bajas de las estructuras.