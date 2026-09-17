Colombia, rival de la Selección Mexicana, anuncia convocados; descartan a Camilo Vargas y Luis Díaz

La Selección de Colombia hizo oficial la lista de jugadores para la próxima fecha FIFA, en el que enfrentará a México, en un amistoso a celebrarse en Baltimore. Cuatro de los cafeteros convocados militan en la Liga MX, mientras que un par de estrellas fueron descartadas, al tiempo que se confirmó el retiro de James Rodríguez.

Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, incluyó en su baraja de porteros a Kevin Mier, del Cruz Azul, junto con Aldair Quintana (Independiente del Valle, Ecuador) y Álvaro Montero (Boca juniors); destaca la ausencia de Camilo Vargas (Atlas).

"Hemos dado descanso a muchos que han sido parte del proceso mundialista anterior, están viviendo momentos importantes en sus clubes, por eso darle espacio a talentos que no hemos podido llamar. Un reto, pero estamos ilusionados", justificó el seleccionador de Colombia por las ausencias de referentes.

Otros jugadores de la Liga MX que fueron considerados: Álvaro Ángulo (defensa de Pumas), Daniel Arcilla (volante del León) y Óscar Perea (volante Club América).

Respecto a Perea, el fichaje de las Águilas del América acumula dos anotaciones tras cuatro juegos disputados en el Apertura 2026 de la Liga MX, mientras que en la Leagues Cup registró cinco partidos (uno de titular) y un gol.

Los juegos de Colombia serán ante México, estreno de Rafael Márquez como seleccionador, el 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en Meryland (Estados Unidos).

El 2 de octubre se enfrentará a Paraguay, en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey. Y el 6 de octubre a Perú, en el Nu Stadium de Miami.

"Lo que se tiene en cuenta es la actualidad. De Luis Díaz hablé con él, decidimos que tenga descanso en esta fecha y nos permite ver talentos jóvenes para ir fogueando. La gente que ha estado en el proceso sabe que se entra y sale cuando quiera.

"Es el momento, cuando vimos que venía fecha larga y de tres partidos estos días, uno descubre mucho cuando tiene jugadores cerca, se puede hablar con el jugador, conocer su temperamento y cómo siente. Es el momento de ver, mirar ya prender a valorarlo", añadió Néstor Lorenzo durante la presentación de la lista para la Fecha FIFA.

Lista de jugadores de la Selección de Colombia: