¡Adiós Arabia! Supercopa de España se muda a Estambul

La Supercopa de España cambiará de escenario en 2027. Después de cinco ediciones consecutivas celebradas en Arabia Saudita, el torneo viajará a Estambul, donde cuatro de los principales clubes españoles buscarán el título.

La Real Federación Española de Futbol anunció que la competencia se disputará del 2 al 7 de febrero de 2027 y tendrá como participantes a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad.

El Estadio Olímpico Atatürk, uno de los principales escenarios deportivos de Turquía, será la sede de una edición que supondrá el debut de ese país como anfitrión de la Supercopa de España.

La Copa de Asia provoca el cambio

La salida de Arabia Saudita será solamente temporal. La RFEF explicó que el torneo regresará al país árabe en 2028, debido a que la edición de 2027 coincide en fechas con la Copa de Asia.

La Federación española tuvo que buscar una sede alternativa y aseguró que la elección de Estambul llegó después de un proceso de negociaciones en el que fueron analizadas hasta siete propuestas de diferentes partes del mundo.

Arabia Saudita había recibido de manera ininterrumpida la competencia desde 2022, por lo que el traslado a Turquía representará una excepción dentro del acuerdo que mantiene al torneo fuera de territorio español.

Barcelona defenderá la corona en Turquía

Barcelona llegará como campeón vigente después de conquistar la edición anterior con una victoria 3-2 sobre Real Madrid en Jeddah.

El conjunto azulgrana, dirigido por Hansi Flick, tendrá ahora la oportunidad de defender su título ante los propios Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad.

La RFEF destacó además que el acuerdo para disputar el torneo en Turquía permitirá mantener los ingresos generados por la Supercopa de España, recursos que, según el organismo, terminan beneficiando directamente a casi mil clubes españoles, tanto masculinos como femeninos.

Estambul se convertirá así, durante seis días de febrero de 2027, en el nuevo centro del futbol español antes de que la competencia emprenda nuevamente el camino hacia Arabia Saudita un año después.