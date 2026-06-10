Reventa se dispara a horas del México vs Sudáfrica por encima de los 300 mil pesos

A menos de 18 horas de que ruede el balón en el Estadio Ciudad de México para dar inicio al Mundial 2026, la locura por conseguir un boleto ha alcanzado niveles sin precedentes y la reventa está aprovechando la urgencia de algunos aficionados por ingresar al partido entre México y Sudáfrica.

Con las taquillas oficiales de la FIFA completamente agotadas y reportando un lleno absoluto, la urgencia de los aficionados ha trasladado toda la presión al mercado secundario, provocando un aumento descomunal en los costos en cuestión de un día con aumentos de casi 100 mil pesos en algunas entradas.

La expectativa por presenciar el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica ha hecho que los precios que se cotizaban ayer, hoy parezcan una ganga lejana. La alta demanda y el stock mínimo disponible han desatado una escalada inflacionaria en las plataformas de reventa no oficiales.

Precios por encima de los 200 mil pesos por el México vs Sudáfrica

La evolución de los costos en la plataforma Stubhub refleja la desesperación de los fanáticos de última hora. Las cotizaciones generales cambiaron drásticamente en un lapso de 24 horas:

El boleto más barato: El día de ayer, el acceso más económico en la sección 632 se podía adquirir por 62,360 pesos . Hoy, de cara a la inauguración, la entrada más barata disponible parte desde los 71,000 pesos , lo que representa un incremento de casi el 14%.

El boleto regular más caro (sin ser suite): Ayer, las tribunas más caras estaban en 153,000 pesos. Hoy, los asientos en gradas normales se han disparado hasta alcanzar los 264,000 pesos .

Ayer, las tribunas más caras estaban en 153,000 pesos. Hoy, los asientos en gradas normales se han disparado hasta alcanzar los . Zonas de hospitalidad y lujo: El impacto más severo se registró en las áreas exclusivas. Los codiciados pases para la sección Champions Club, que ayer se ofrecían en un tope de 185,000 pesos, hoy se han catapultado hasta los 337,000 pesos, duplicando prácticamente su valor en la zona más exclusiva.

Dentro de las ofertas incluso hay un boleto de dos millones de pesos que rompe el promedio que se oferta en esta plataforma de reventa.